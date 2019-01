vor 60 Min.

Wetter am Wochenende: Warnung vor Glatteis und Eisregen Bayern

Auf die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage folgt am Wochenende milderes Wetter. Achtung: Gerade am Samstag kann es vielerorts spiegelglatt werden.

Der Winter hat die Region Ende Januar fest im Griff - doch in der Nacht von Freitag auf Samstag hat das Tief Laszlo die kalte Luft vertrieben und es wurde milder. Deshalb hat es an einigen Orten in der Nacht auch noch geschneit - weil der Schnee aber am Samstag in Regen übergeht, warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Glatteis.

Gefahr auf den Straßen - Experte warnt vor Eisregen am Samstag

Es kann auch zu Eisregen kommen, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Grund dafür ist, dass sich die Luft in den höheren Schichten erwärmt, es am Boden aber nach wie vor kalt ist Dann müssen vor allen Dingen Autofahrer besonders vorsichtig sein - auf den Straßen kann es spiegelglatt werden. "Am Samstag kommt eine gefährliche Mischung auf uns zu", sagt Schmidt.

Die letzten Schneereste tauen spätestens am Sonntag weg: Schmidt rechnet rund um Augsburg mit milden Temperaturen bis zu sieben Grad. Dazu wird es windig. Auch am Alpenrand wird es deutlich milder und sehr windig - in den Bergen kann es laut Deutschem Wetterdienst aber einige Zentimeter Neuschnee geben. Achtung Skifahrer: Durch die milderen Temperaturen kann die Lawinengefahr wieder steigen.

Vorbei ist der Winter noch lange nicht: Während man sich Anfang nächster Woche wohl auf nasskaltes Wetter einstellen muss, kann es Mitte der Woche schon wieder frostig kalt werden, sagt Schmidt.

Die Sonne lässt sich in den nächsten Tagen kaum blicken - nur am Freitagnachmittag besteht die Möglichkeit, dass es aufklart. Passiert das, wird es in der Nacht aber noch kälter mit Temperaturen um minus zehn Grad.

Diese Temperaturen erwarten uns am Wochenende im Raum Augsburg

Samstag, 27. Januar 2019: maximal 4 Grad, nachts 1 Grad.

Sonntag, 28. Januar 2019: maximal 7 Grad, nachts 1 Grad. (ida)

