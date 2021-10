Herbststurm: Wechselhaftes Wetter und Sturm in Bayern vorhergesagt

In ganz Deutschland sind für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Sturm- und Orkanböen vorhergesagt. Doch wie wird das Wetter in Bayern? Ein Wetter-Experte berichtet.

Das bisher ruhige und kühle Herbstwetter schlägt diese Woche vom einem Extrem in das andere: Es sind Temperaturschwankungen sowie Sturm- und Orkanböen in ganz Deutschland vorhergesagt. Zuerst treibt das Tief die warme Luft aus den Subtropen nach Deutschland, was die Temperaturen auf bis zu 25 Grad ansteigen lässt.

Darauf folgt kühle Polarluft, welche die Temperaturen um bis zu 10 Grad sinken lässt. Starke Stürme ziehen über Deutschland. Doch wie sieht es mit Stürmen und Orkanen in Bayern aus? Das sagt Jürgen Schmidt von Wetterkontor über die Wetterlage im Freistaat.

Sturm und Orkan in Bayern? Das sagt ein Wetter-Experte

Am Dienstag soll es am Nachmittag in Bayern regnen, aber am Abend wird es wieder trockener. Nebelig wird es am Mittwochmorgen im Freistaat. Im Laufe des Tages steigen jedoch die Temperaturen und am Nachmittag kann das Thermometer bis zu 19 Grad anzeigen. "Ein warmer Oktobertag, aber der Wind nimmt langsam zu", sagt Schmidt. In der Nacht zieht eine Regenfront mit stärkeren Windböen über den Freistaat, sodass es dem Experten zufolge bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter kommen kann.

Der "stürmischste Tag" in dieser Woche sagt Schmidt für Donnerstag voraus. Das Wetter verhält sich über den Tag wechselhaft. "Es kann in Bayern zu starken Böen bis zur Windstärke 8 oder 9 kommen", sagt der Experte. Gegen Abend sorgt eine Kaltfront für kühlere Temperaturen.

Am Freitag wird es deutlich kälter: Nur noch bis zu 11 Grad sind vorhergesagt. Ähnlich kühl bleibt es am Wochenende. "In Hochlagen sind Orkanböen möglich, aber in Nord- und Mitteldeutschland wird es voraussichtlich stürmischer als im Süden", erklärt Schmidt. Trotz kühler Temperaturen sei bis Ende Oktober nicht mit einem Wintereinbruch, sondern weiterhin einem milden Herbst zu rechnen. (sukl)