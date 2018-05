vor 23 Min.

Wetter in der Region: Es drohen schwere Gewitter und Hagel Bayern

Immer wieder gibt es in diesen Tagen teils heftige Unwetter - auch die Region ist betroffen. Wie geht es weiter: Dürfen wir uns wieder auf Sonne freuen?

Von Jonathan Lindenmaier

Gewitter, Regen und Hagel: Eine Unwetterfront zieht über weite Teile des Landes. Auch die Region Augsburg ist betroffen. In der Nacht auf Donnerstag hat es vielerorts stark gewittert. Größere Schäden sind dabei laut Polizei und Feuerwehr nicht entstanden. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schwer einzuschätzen. Einige Vorhersagen können aber getroffen werden.

Unwetter in der Region: Am Wochenende lassen die Gewitter nach

Am Donnerstagabend und am Freitag müssen sich die Menschen in der Region auf weitere Gewitter einstellen. Eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel hat der DWD am Donnerstagabend für Teile der Region herausgegeben. Dabei ist mit Niederschlagsmengen von stündlich bis zu 60 Litern pro Quadratmeter, mit Hagel und mit Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern zu rechnen.

Die betroffenen Kreise im Überblick (Quelle: DWD. Stand: 21.30 Uhr):

Kreis Aichach-Friedberg: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel am Donnerstag, 31. Mai, von 21.07 – 22.00 Uhr

Kreis und Stadt Augsburg: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel am Donnerstag, 31. Mai, von 21.07 – 22.00 Uhr

Kreis Dillingen a.d. Donau: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel am Donnerstag, 31. Mai, von 21.07 – 22.00 Uhr

Kreis Donau-Ries: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel von Donnerstag, 31. Mai, 21.07 – 22.00 Uhr

Ab Samstag sollen die Gewitter zurückgehen, regnen wird es aber wohl weiterhin. Anfang der nächsten Woche dürfen die Schwaben dann auch wieder trockenes Wetter genießen.

Deutscher Wetterdienst: Voraussagen sind schwer zu treffen

Der DWD will sich dabei nicht auf konkrete Vorausmeldungen für die nächsten Tage einlassen: "Die Schwierigkeit dabei ist, dass Gewitter an einer Stelle oft sehr starke Begleiterscheinungen aufweisen, einige Kilometer entfernt davon aber überhaupt nichts passiert oder vielleicht nur fünf Tropfen vom Himmel fallen."

In vielen Regionen bringen die Gewitter unwetterartige Begleiterscheinungen - sogenannte Wärme- - beziehungsweise Hitzegewitter. Schuld sind die warmen Temperaturen der letzten Wochen: Sonneneinstrahlung erwärmt die Luft am Boden, die schwülen Luftmassen steigen auf und bilden in der Luft Gewitterwolken.

Wo sich die Luftmassen aber entladen, lässt sich nicht konkret sagen. Deshalb können manche Gebiet verschont bleiben, während einige Kilometer weiter der Regen nicht abreißt.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Open-Air-Veranstaltungen

Wegen der Unsicherheit warnt der DWD aber bei Großveranstaltungen zur Vorsicht. Örtlich könne es zu Unwettern mit Hagel, Starkregen und Sturmböen kommen. "So ist auch bei der Großveranstaltung Rock am Ring und anderen Open Airs wieder erhöhte Vorsicht geboten."

(mit AZ)

