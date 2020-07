vor 47 Min.

Wetter in der Region: Nächste Woche wird es heiß in Augsburg

Schwaben darf sich auf den Sommer freuen. In den nächsten Tagen wird es heiß in der Region, am Dienstag klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad.

In der kommenden Woche wird es heiß in der Region. Am Montag klettern die Temperaturen im Laufe des Tages auf 28 Grad. Bisher einer der wärmsten Tage in diesem Jahr. Nur am darauf folgenden Dienstag wird es noch heißer. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass das Thermometer an diesem Tag von 15 Grad am Morgen auf bis zu 30 Grad, örtlich sogar auf bis zu 35 Grad ansteigen könnte.

26 Bilder Bilder: Wie die Augsburger die sommerlichen Temperaturen genießen Bild: Klaus Rainer Krieger

Viel Sonne in der Region, maximal leicht bewölkt

Am Abend kann es im Bereich der Schwäbisch-Fränkischen Alb und im Allgäu zu Gewittern kommen. Etwas kühler wird es am Mittwoch, mit etwa 26 Grad.

Die Region darf sich insgesamt auf eine sonnige Woche freuen. Maximal leicht bewölkt soll es in den nächsten Tagen sein. Bis auf die erhöhte Gewitterwahrscheinlichkeit im Allgäu bleibt Regen wohl aus. Im Rest von Bayern sieht die Lage ähnlich aus, die Temperaturen im Freistaat liegen am Montag wohl zwischen 25 bis 29 Grad. In der Nacht auf Mittwoch kann es im Süden Bayerns zu Gewittern kommen, im Norden maximal zu leichtem Regen. (AZ)

