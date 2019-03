vor 24 Min.

Wetterdienst warnt am Sonntag vor Sturmböen in Bayern

Schwere Sturm- und Orkanböen drohen am Donnerstag in Bayern.

Ein Sturmtief über Skandinavien beschert Bayern ungemütliches Schauerwetter. Auch am Wochenende bleibt es nasskalt - am Montag gibt es sogar Schnee.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Bayern Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Ein Sturmtief über Skandinavien bringt nasskalte Luft nach Süddeutschland.

Sturm und Regen in Bayern: Wochenende wird ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntagmorgen vor Orkanböen in Teilen Bayerns. Dabei können die Böen örtlich Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern erreichen.

Die Unwetter treffen den Alpenrand, das Allgäu, die Oberpfalz und den Bayerischen Wald sowie Gegenden rund um Bayreuth. Die Meteorologen sprachen Warnungen für mehr als ein Dutzend bayerischer Landkreise aus, darunter auch Augsburg. Für folgende Landkreise und kreisfreien Städte hat der DWD aktuell eine Unwetterwarnung ausgesprochen:

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Memmingen

Unterallgäu

Landsberg/Lech

Gefahr droht von herabstürzenden Dachziegeln oder entwurzelten Bäumen. Deshalb sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Von Spaziergängen draußen riet der DWD ab.

Im Allgäu kommt zum Sturm auch noch Tauwetter. Hier können laut DWD in den kommenden 24 Stunden örtlich mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Mit Wind und Regen ist noch bis in die Nacht zum Montag zu rechnen.

Deutsche Bahn: Unwetter betrifft auch Zugverkehr

Die Deutsche Bahn erwartet in Teilen Deutschlands Störungen im Zugverkehr wegen eines Sturmtiefs. Fahrgäste, die am Sonntag eine Reise antreten wollten, können diese nach Angaben des Konzerns kostenfrei stornieren. Nach Angaben eines Sprechers gab es am Mittag allerdings zunächst nur auf Regionalstrecken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Einschränkungen - etwa wegen umgestürzter Bäume. Der Fernverkehr sei zunächst nicht betroffen gewesen.

Wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der orkanartigen Böen musste sogar die Partie der Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden abgesagt werden. Das teilten die Clubs, die Polizei und die Deutsche Fußball Liga am Sonntag rund zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Nachmittag in Fürth mit.

Zum Wochenstart könnte es schneien

Auch zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter wenig freundlich. Am Montag ziehen noch häufig Schneeschauer über Bayern. Nur in den tieferen Lagen an der Donau und in Unterfranken regnet es. Vereinzelt werden die kräftigen Schauer von Graupel und Gewittern begleitet.

In der Region Augsburg ist laut DWD ab Montagmittag mit Schnee zu rechnen. Ob dieser auch liegen bleibt, ist jedoch ungewiss. Denn die Temperaturen erreichen am Montag bis zu 6 Grad. An den Alpen kann es jedoch auch längeranhaltende Schneefälle geben. Der Wind bläst weiter heftig mit Sturmböen in Schauernähe und Sturm im Bergland.

Den Meteorologen zufolge soll der Sturm am Dienstag vorüber gezogen sein. Die Temperaturen können aber in der Nacht zum Dienstag und am Morgen unter den Gefrierpunkt fallen. Im Lauf des Tages bleibt es bewölkt. Das Thermometer klettert dann aber wieder auf bis zu 9 Grad.

Sturm auf der Zugspitze: Gipfelkreuz ist beschädigt worden

Bei den schweren Stürmen der vergangenen Tage ist das Gipfelkreuz der Zugspitze beschädigt worden. In der Nacht zum Donnerstag sei ein Stück aus dem Strahlenkranz herausgebrochen, der das vergoldete Kreuz schmückt, sagte ein Sprecher der Bayerischen Zugspitzbahn am Freitag.

Bilder der Webcam an dem mit 2962 Metern höchsten Berg Deutschlands zeigen, dass einer von vier Strahlen fehlt; von der Bergstation aus betrachtet ist es der Strahl rechts unten. Ein Mitarbeiter der Zugspitzbahn habe das abgebrochene Stück eingesammelt. Nun müsse geprüft werden, wie das Kreuz repariert werden könne. "Wir lassen es erst mal von einem Spezialisten anschauen", sagte der Sprecher. Dieser müsse beurteilen, ob das Kreuz vor Ort repariert werden kann oder abgebaut werden muss.

(zian/dpa)

