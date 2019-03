06:45 Uhr

Wetterdienst warnt vor Gewittern und starken Windböen in Bayern

Schwere Gewittern und Orkanböen hatten am Rosenmontag den Fasching in Bayern gestört. Auch am Faschingsdienstag bleibt das Wetter windig und ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Faschingsdienstag vor Gewittern und starken Windböen in Bayern. Was bedeutet das für den Fasching in der Region?

Nach einem stürmisch-wechselhaften Rosenmontag bleibt das Wetter in Bayern auch am heutigen Faschingsdienstag eher ungemütlich. Die Kaltfront, die am Rosenmontag Bayern erreicht hat, wirkt auch am Faschingsdienstag weiter auf die Region ein.

Die Meteorologen rechnen in Bayern mit vielen Wolken, ein bisschen Sonne und immer wieder auch Schauern, die oberhalb von 800 Metern in Schnee übergehen können. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und elf Grad. Der Aschermittwoch wird laut DWD dann schon wieder etwas freundlicher. Vor allem im Süden Bayern scheint öfter die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad.

Wetterdienst warnt vor Sturm in Bayern - Fasching steht auf der Kippe

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Windböen mit bis zu 75 Stundenkilometern. Auf den Alpengipfeln sind sogar schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer zu erwarten. Vereinzelt kann es auch noch einmal zu Gewittern kommen.

Ob angesichts des unbeständigen Wetters die geplanten Umzüge zum Faschingsendspurt in der Region stattfinden, ist derzeit noch nicht ganz klar. Schon am Montagvormittag war es in der Region sehr stürmisch gewesen. Deshalb wurde in Augsburg der Fasching auf dem Rathausplatz abgesagt, in Ettringen der Nachtumzug abgeblasen.

Der Friedberger Faschingsumzug soll am Faschingsdienstag eigentlich um 14 Uhr starten. Auch das Meringer Faschingstreiben ist heute ab 12.30 Uhr geplant. Wie es um die Veranstaltungen steht, lesen Sie hier.

Sturm sorgt für Chaos im Bahnverkehr und auf den Straßen

Mit der Kaltfront kam auch der Schnee zurück nach Bayern. Am Nachmittag des Rosenmontag gab es auf 1200 Meter Höhe stellenweise zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee. In der Nacht auf Dienstag fiel die Schneefallgrenze laut DWD auf 600 bis 800 Meter.

Am Rosenmontag hatte Sturm Bennett zu Behinderungen und Zugausfällen geführt. In Oberbayern sorgte der Sturm kurzzeitig für Behinderungen auf der Zugstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell. Ein Baum sei auf die Schienen gefallen, sagte ein Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn. Die Strecke musste für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, es habe einen Ersatzverkehr mit Bussen gegeben.

Auch im Rheinland, wo am Montag die traditionellen Rosenmontagszüge liefen, hatte der Sturm Folgen. Teilweise fanden die Rosenmontagszüge eingeschränkt statt, in Düsseldorf startete der Umzug erst später.

Im münsterländischen Ochtrup war ein Autofahrer auf einer Landstraße unterwegs, als ein Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Polizeisprecher. Der 37-Jährige, der allein im Auto saß, kam ums Leben. Auf einer Baustelle im hessischen Lorsch wurde eine gerade fertiggestellte Mauer umgeweht, ein 48-jähriger Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen.

Im Schwarzwald war durch einen Blitzeinschlag während eines Gewitters eine Scheune in Brand geraten. Darin lagen hauptsächlich Heuballen und Holz, die dem Feuer Nahrung boten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Verletzte gab es keine. Der Blitz schlug am Montagnachmittag ein. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr liegt der Schaden bei etwa 20.000 Euro. (AZ/dpa)

