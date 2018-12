vor 2 Min.

Wetterdienst warnt vor glatten Straßen am 1. Weihnachtstag Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe, die auch am 25. Dezember die Straßen rutschig machen kann.

Autofahrer in Bayern müssen sich auch an Weihnachten auf rutschige Straßen gefasst machen. Auf vielen Straßen gebe es überfrierende Nässe, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen. Die Glättegefahr soll im Laufe des Tages abnehmen. (dpa/lby)

