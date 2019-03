vor 7 Min.

Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in Bayern

Es bleibt stürmisch in Bayern. In den kommenden Tagen bringen mehrere Tiefdruckgebiete viel kalte Luft nach Süddeutschland. Es gibt Sturm und Schnee.

In Bayern bleibt es weiterhin kühl und windig, teils fällt sogar wieder Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen eine Wetterwarnung für Süddeutschland herausgegeben. Die Meteorologen rechnen mit starken Windböen und Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern. In exponierten lagen könne der Wind gar Geschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor der Gefahr herabstürzender Äste. Gerade im Alpenvorland könne es zu starken Windböen, teils sogar zu orkanartigen Böen kommen, heißt es im Bericht des DWD.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Bayern - in vielen Gebieten Neuschnee

In der Nacht auf Donnerstag sank die Schneegrenze auf circa 600 Meter. Oberhalb von 800 Metern fielen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee, im Bayerischen Wald sogar bis zu 25 Zentimeter. Und auch für die Skigebiete in den Alpen gibt es zum Wochenende ordentlich Neuschnee: In Höhen über 1000 Metern sollen bis Freitagnachmittag bis zu 45 Zentimeter fallen, in Staulagen der Berchtesgadener und Allgäuer Alpen sogar bis zu 70 Zentimeter.

Auch in den folgenden Tagen bleibt es windig. Über dem Atlantik lauern bereits neue Tiefs, die Kurs auf Deutschland nehmen. Das Tief"Gebhard" wird starke Böen bringen. Am heutigen Donnerstag ist es meist stark bewölkt bis bedeckt mit verbreitet Regen und in höheren Lagen auch Schnee. Auch in den Folgetagen geht es trotz Erholungsphasen recht stürmisch weiter.

Sturm und Schnee in Bayern: So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag bleibt es meist stark bewölkt, lediglich im Osten gibt es Auflockerungen. Im Tagesverlauf kommt von Westen neuer Regen auf. Bei stürmischem Westwind liegen die Tagestemperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Am Wochenende wird es unter dem Einfluss subtropischer Warmluft vor allem im Süden noch wärmer. Eine Kaltfront wird jedoch am Sonntag dafür sorgen, dass die Werte zu Wochenbeginn wieder einstellig ausfallen.

Für kommende Woche gibt es aber einen Lichtblick. Von Dienstag an könnte sich nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die stramme westliche Strömung abschwächen: "Womöglich kann sich eine Wetterberuhigung durchsetzen", sagte Meteorologe Sebastian Schappert am Mittwoch.

Tief "Franz" ist schon am Mittwoch über Deutschland hinweggezogen. Die Deutsche Bahn hatte vorsorglich gewarnt, es könne in Nordhessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu Einschränkungen kommen. Die Bahn hatte Reisende gebeten, sich vorab etwa unter www.bahn.de/reisauskunft über die Verbindungen zu informieren. (dpa/AZ)

