vor 44 Min.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Schwaben ab Mittag Bayern

Der Deutsche Wetterdienst hat für große Teile Bayerns Unwetterwarnungen herausgegeben. Ab Mittag ist mit Starkregen, Hagel und starken Böen zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über schwere Gewitter in Süddeutschland, die sich ab den Mittagsstunden entwickeln. Es ist mit Starkregen, Hagel und starke Böen zu rechnen. Mit Ausnahme des Allgäus ist ganz Bayern von den Unwettern betroffen.

Dem DWD zufolge entwickeln sich ab Dienstagmittag zum Teil schwere Gewitter, die bis in die Nacht zum Mittwoch anhalten können. In der schwülen Luft bestehe erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und größeren Hagel, auch Böen bis Sturmstärke könnten auftreten. "Punktuell kann es durch langsam ziehende Gewitterzellen auch zu Regenmengen von 60 bis 70 l/qm oder mehr in kurzer Zeit kommen", hieß es.

Begleitet wird das Unwetter von Hagelkörnern, die einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimeter erreichen können. Die prognostizierten Temperaturen reichen von 22 Grad bei Hohenpeissenberg über 26 Grad bei Augsburg bis zu 20 Grad in Nürnberg.

Am Mittwoch gibt es laut dem DWD mehr Sonne als Wolken. Die Temperaturen reichen von 25 Grad in Hof und München bis zu 28 Grad bei Würzburg. Auch an Fronleichnam empfiehlt es sich, Schirm und Regenjacke bereit zu halten. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 26 Grad in Fürstenzell und 29 Grad in Regensburg.

Schon am Montag gab es heftige Unwetter

Heftige Unwetter hatten bereits am Montag Teile Deutschlands unter Wasser gesetzt. Geschuldet sind diese der "Blockade" des Tiefs "Wilma" durch ein Hoch über dem Nordmeer. "Das typische Wetter in Mitteleuropa ist das sogenannte Westwetter, das in schneller Folge durchzieht und wechselhaft ist", sagte Christian Herold, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Montag. "Jetzt aber sind Hoch und Tief eingekeilt und verlagern sich nur sehr langsam."

Dort, wo sich dann ein Gewitter aufbaut, hält das Unwetter dann deutlich länger an als bei schnell durchziehenden Tiefdruckgebieten. "Es gibt nur schwache Druckgegensätze und kaum Höhenströme", beschrieb Herold die derzeitigen Verhältnisse, die auch in den kommenden Tagen andauern. "Und wenn es keinen Höhenwind gibt, kann das Gewitter nicht weiterziehen."

Zuletzt gab es eine ähnlich stabile Wetterlage mit einem Tief über Mitteleuropa vor genau zwei Jahren, sagte Herold. Unwetter damals führten von Ende Mai bis Mitte Juni zu teilweise schweren Schäden. Das gilt besonders für die "Flut von Braunsbach" in Baden-Württemberg am 30. Mai 2016. "Das Gewitter selbst war noch nicht mal so extrem - aber es stand sehr lange an einer Stelle und hat Unmengen an Niederschlag abgegeben", schilderte der Meteorologe die damalige Lage.

Allerdings lag das Tiefdruckzentrum vor zwei Jahren genau über Deutschland. In diesem Jahr ist das Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa nicht ganz so kräftig ausgeprägt und hat sein Zentrum über Frankreich. (AZ, dpa)

