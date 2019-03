vor 53 Min.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Orkanböen in Bayern Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Orkanböen am Rosenmontag in Bayern.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Orkanböen am Rosenmontag in Bayern. Auch am Faschingsdienstag wird es eher ungemütlich.

Das Wetter am Rosenmontag in Bayern wird ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Vormittag vor vereinzelten schweren Gewittern und Orkanböen im Laufe des Tages.

Wie die Meteorologen berichten, erreicht in den Mittagsstunden eine Kaltfront Bayern. Damit ziehen kräftige Regenschauer durch. Auch Gewitter mit Unwetterpotenzial und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern seien vereinzelt möglich, hießt es.

Wetterdienst warnt vor Sturm in Bayern

Schon am Vormittag wurde es in Bayern sehr stürmisch. Im gesamten Freistaat seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern zu erwarten. In Schauernähe könnten die Böen in der Spitze bis zu 100 Stundenkilometern erreichen, auf den Gipfeln der Alpen sogar 140 Stundenkilometer. Erst in der zweiten Nachthälfte sollte der Sturm langsam abklingen.

Auch im Rheinland, wo heute die traditionellen Rosenmontagszüge starten, hat der Sturm Folgen. Teilweise finden die Rosenmontagszüge eingeschränkt statt, in Düsseldorf startet der Umzug erst später.

Wetter in Bayern: Der Schnee kommt zurück

Mit der Kaltfront kommt auch der Schnee zurück nach Bayern. Am Nachmittag des Rosenmontag soll es bis auf 1200 Meter Höhe zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee geben. In der Nacht auf Dienstag fällt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter. Dann sei auch mit Glätte auf den Straßen durch Schneematsch zu rechnen.

Am Faschingsdienstag, an den es in Bayern traditionell etliche Faschingsumzüge gibt, erwartet die Narren ein Mix aus Sonne und Wolken. Schauer und Graupelschauer sind dann möglich, in den Mittelgebirgen und in den Alpen oberhalb von 600 Metern kann es auch schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und elf Grad.

Der Aschermittwoch wird laut DWD dann schon wieder etwas freundlicher. Vor allem im Süden Bayern scheint öfter die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. (AZ)

