Wetterumschwung: Die neue Woche wird kühler und regnerisch

Nach einem sonnigen Wochenende kündigt sich zur neuen Woche ein Wetterumschwung an. Der Frühling macht erst einmal Pause. Es wird kühler und regnerischer.

In der vergangenen Woche lockten Sonne und warme Temperaturen die Deutschen wieder in Scharen vor die Tür. Spaziergänger freuten sich über das gute Wetter. Gleichzeitig steigt vielerorts aber auch die Waldbrandgefahr. Land- und Forstwirte blicken mit Sorge auf die anhaltende Trockenheit. In der kommenden Woche kündigt sich nun jedoch ein Wetterumschwung an. Die neue Woche beginnt zwar noch freundlich. Gegen Wochenmitte ist jedoch mit Regen zu rechnen.

Neue Woche beginnt freundlich, ab Dienstag Regen

Nach einem freundlichen Sonntag mit Temperaturen von bis zu 20 Grad beginnt der Montag kühl. Sechs Grad sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Augsburg voraus. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer dann allerdings auf 21 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab.

Und auch der Dienstag beginnt noch freundlich. Im Laufe des Tages schieben sich dann aber immer mehr Regenwolken über Augsburg und die Region. Laut Wetterkontor liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent. Die Temperaturen bleiben mit 21 Grad jedoch weiterhin angenehm.

Es könnte eine verregnete Woche werden

Am Mittwoch macht das frühlingshafte Wetter dann endgültig Pause: Die Temperaturen sind mit maximal 18 Grad kühler als zuletzt. Die Sonne ist nur gelegentlich zu sehen. Zeitweise ist mit schauerartigem Regen zu rechnen, vereinzelt kann es in Bayern zu leichten Gewittern kommen. Auch in den darauffolgenden Tagen setzt sich dieser Trend fort: Laut Wetterkontor ist in Augsburg bis Samstag mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent zu rechnen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 14 und 16 Grad ein. Erst am Sonntag mischt sich die Sonne wieder unter die Wolken und lässt das Thermometer auf bis zu 18 Grad klettern. (AZ)

