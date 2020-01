Wie Kempten und Ingolstadt schuldenfrei wurden

Plus Den beiden großen Städten gelingt das, wovon viele Kommunen träumen. Über das Klischee der schwäbischen Hausfrau und Statistiken, die mit Vorsicht zu genießen sind.

Hätte sie all den Trubel mitverfolgt, der in den vergangenen Jahren um ihre Person gemacht wurde – die schwäbische Hausfrau hätte wohl nicht viel anderes gemacht, als Zeitungen gelesen. Selbst internationale Medien machten sich auf die Suche nach der „swabian housewife“, nachdem Angela Merkel sie im Jahr 2008 quasi zum Inbegriff der Sparsamkeit gemacht hatte.

Zwar sagte die Kanzlerin den Satz „Man hätte einfach die schwäbische Hausfrau fragen sollen“ auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in Stuttgart, also im baden-württembergischen Schwaben. Trotzdem wurde das Prädikat für gesundes Haushalten fortan auch gerne in und für Bayerisch-Schwaben vergeben. Nicht ganz zu Unrecht, wie sich nun zeigt, denn vor einigen Tagen gab es aus dem Allgäu die frohe Kunde, dass die Stadt Kempten das geschafft hat, wovon viele Kommunen in Deutschland nur träumen können: Sie ist schuldenfrei. Als eine der ersten, wenn nicht sogar als erste kreisfreie Stadt in ganz Bayern.

Zur Schuldenfrei-Feier gab es in Kempten eine Torte mit einer schwarzen Null

Genau das lässt sich allerdings nicht ganz so leicht herausfinden, denn das Landesamt für Statistik beruft sich aktuell noch auf Zahlen aus dem Jahr 2018. Zudem ist der Vergleich städtischer Haushalte schwierig, weil mancherorts defizitäre Unternehmen ausgegliedert werden, andernorts nicht. Ungeachtet dessen zahlte aber mindestens eine weitere kreisfreie Stadt im Freistaat – bezogen auf den sogenannten Kernhaushalt – ebenfalls in diesem Jahr den letzten geliehenen Euro zurück: Ingolstadt. Spätestens hier beginnt das vermeintliche Alleinstellungsmerkmal der schwäbischen Hausfrau zu bröckeln, liegt die Stadt bekanntlich in Oberbayern – wenn auch nicht allzuweit von der schwäbischen Grenze entfernt.

In Kempten trübt das die Freude über das Erreichte freilich nicht. Gefeiert wurde standesgemäß mit einem Kuchen mit einer schwarzen Null obendrauf. „Das ist natürlich ein besonderer Moment, denn seit 2002 haben wir kontinuierlich den Schuldenberg abgetragen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle ( CSU). Damals lag der Schuldenberg bei etwa 41,4 Millionen Euro. Und seither hat sich die Stadt verhalten wie es eben der sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit entspricht: Geld zusammenhalten und nur für das Nötigste ausgeben. Parkgebühren wurden erhöht, keine neuen Kredite aufgenommen und die Grundsteuer angehoben.

Die Investitionen in Kempten lagen trotzdem so hoch wie nie zuvor

Das Besondere in Kempten: Die Investitionen lagen mit 40,1 Millionen Euro im Jahr 2019 trotzdem so hoch wie nie zuvor im städtischen Kernhaushalt. Auch für das neue Jahr steht der Stadt ein Investitionsrekord in Höhe von 41,2 Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings bringe eine solche Summe die Verwaltung an ihre Grenzen, meint Kiechle. Daher gelte es, Prioritäten zu setzen. Kempten möchte sich Projekten widmen, die in einer wachsenden Stadt drängend sind: „Wir schaffen im Moment zusätzliche 500 Kindergarten- und 170 Krippenplätze. Zudem bauen wir eine neue Grundschule. Auch in Wohnraumschaffung wird investiert.“

In Ingolstadt rühmt man sich derweil dafür, trotz des kontinuierlichen Schuldenabbaus in den vergangenen Jahren das eigene Sparkonto gefüllt zu haben. „Gerade mit Blick auf die Zukunft der hier besonders starken Autoindustrie können wir die mehr als 300 Millionen Euro an Rücklagen in den nächsten Jahren vermutlich gut gebrauchen“, sagt ein Sprecher der nicht unwesentlich von der Gesundheit des ansässigen Autoriesen Audi abhängigen Stadt.

Das reiche Gersthofen schenkte einst jedem Bürger 100 Mark

Aber zurück nach Schwaben: Dass Klischees meist nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sind, zeigen zwei weitere Beispiele aus unserer Region. So durfte sich der Landkreis Günzburg vor zwei Jahren damit rühmen, als erster Kreis Bayerns schuldenfrei zu sein. Und schon vor 20 Jahren sorgte Gersthofen (Kreis Augsburg) für Aufmerksamkeit: Weil die Gewerbeeinnahmen munter sprudelten, verschenkte das Rathaus Geld. Jeder Bürger, der sich meldete, erhielt 100 D-Mark bar auf die Hand. Ob das allerdings dem Handeln der von Kanzlerin Merkel erwähnten Hausfrau entsprochen hätte? Zumindest fraglich.

So oder so: Bundesweit stecken rund 2500 Kommunen tief in Altschulden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat daher die Idee eingebracht, Städte und Gemeinden mit besonders hoher Kreditlast unter die Arme zu greifen. Mit den entsprechenden Bundesländern will er hoch verschuldeten Kommunen einmalig finanzielle Verpflichtungen abnehmen. Die Kreditsumme beläuft sich dabei auf rund 40 Milliarden Euro. Profitieren würden vor allem Kommunen im Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Kritisch zeigte sich vor allem Bayerns Finanzminister Albert Füracker. Der CSU-Politiker lehnt es „entschieden ab“, ausschließlich die Höhe kommunaler Kassenkredite als Kriterium für finanzielle Hilfen heranzuziehen. Das sei ungerecht, denn in Bayern spielen Kassenkredite kaum eine Rolle. Die Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten liegt im Freistaat mit 13 Euro am niedrigsten. Der Bundesschnitt beträgt 458 Euro. Der Freistaat wolle diese nicht von anderen Bundesländern abbauen, sagte Füracker. „Dafür dürfen wir nicht bestraft werden“, findet der Minister. „Wir werden sehr genau darauf achten, dass wir am Ende nicht die Zeche für die Versäumnisse anderer Länder zahlen müssen.“ (mit dpa)