Wie ein Foodtruck in München Essen vor dem Müll rettet

Plus Ein Foodtruck verteilt in München kostenlos Essen, das sonst im Müll gelandet wäre. Lässt sich Lebensmittelabfall vermeiden? Und sollte Containern legal sein?

Mittags an der Münchner Freiheit. Ein Foodtruck parkt und öffnet seine Klappe. Die heiße Brotsuppe, die bald im Akkord über die Theke wandern wird, ist kostenlos. Die Zutaten hätten Supermärkte und Bäckereien sonst entsorgt. Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten oder das Gemüse nicht mehr so knackig ist wie am ersten Tag. Die Organisation „Foodsharing München“ hat diese Lebensmittel eingesammelt und bietet nun fünf Tage lang, an großen Münchner Plätzen, eine Mahlzeit aus diesen Zutaten. Alles essbar, auch die Schale. „Wir wollen das Thema der Lebensmittelverschwendung mit Sensorik und Sinnen verbinden“, sagt Günes Seyfarth von Foodsharing München. „Damit die Leute es schmecken.“

Jeder Deutsche wirft im Schnitt pro Tag rund 150 Gramm an essbaren Lebensmitteln in den Abfall – das besagt eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2016. Doch das summiert sich. 168.000 Kilo sind es täglich allein in München laut Foodsharing, in Deutschland 18 Millionen Tonnen pro Jahr.

Foodsharing rettet Lebensmittel

Foodsharing pflegt „Fair-Teiler“ – Treffpunkte, an denen brauchbare Lebensmittel abgegeben werden können. Um den Nachschub müsse sich die Organisation nicht sorgen, sagt Seyfarth. „Supermärkte und Bäckereien beliefern uns oder auch Musik-Festivals. Wir sind gut versorgt.“ Sie nutzt selbst diese kostenlosen Lebensmittel. „Ich bin jedes Mal baff, wenn ich sehe, was sonst im Müll landen würde und denke mir: Dafür würde man doch normalerweise noch Geld ausgeben.“

In München retten die Betreiber dieses Foodtrucks Essen vor dem Müll. Bild: Veronika Lintner

„Wir retten Lebensmittel“ – das Motto steht auf dem Foodtruck. So heißt auch ein Bündnis, das das bayerische Ernährungsministerium 2016 gegründet hat. Foodsharing ist Teil des Verbunds, aber auch Lebensmittelproduzenten, Gastronomieverbände und Forschungsinstitute. So entstand ein Maßnahmenprogramm, das auf Freiwilligkeit baut, vom Konsumenten bis zur Lebensmittelindustrie: Bildung, Aufklärung in Schulen und Betrieben, Wettbewerbe für junge Start-up-Unternehmen. Forscher tüfteln unterdessen an intelligenten Kühlschränken, Apps sollen der Gastronomie helfen, ihren Vorrat genau kalkulieren zu können. Digitalisierung gegen die Verschwendung.

Containern löst kontroverse Diskussion aus

Die politische Zielvorgabe ist klar: Nach dem Plan der Bundesregierung soll bis 2030 nur noch halb so viel Essen im Müll landen. Doch was ist erlaubt, um Lebensmittel zu retten? Eine Forderung des Hamburger Justizsenators Till Steffen schlug Ende Mai bundesweit Wellen: „Containern“, das Durchsuchen von Abfallcontainern nach essbaren Lebensmitteln, solle straffrei werden. In Bayern scheiden sich da die Geister: „Wenn ein Straftatbestand gemildert wird, um eine Aktion zu fördern, die potenziell gesundheitsgefährdend ist und gegen Eigentumsrechte verstößt – dann frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist“, sagt Malte Rubach vom Ernährungsministerium.

Seyfarth sieht das anders: „Wir wollen nicht, dass jemand eine Straftat begeht. Aber es sollte eigentlich illegal sein, brauchbare Lebensmittel zu entsorgen.“ In Frankreich verpflichtet ein Gesetz Supermärkte, überschüssige Lebensmittel an wohltätige Organisationen zu spenden. Doch dazu fehlten bei den Tafeln in Deutschland schon die nötigen Kapazitäten, sagt Rubach. Diese meldeten sogar teilweise einen Überschuss an Spenden.

Eine Forderung lautet: Mehr Aufklärung

Seyfarth wünscht sich von der Politik klarere Maßnahmen, die auch Handel und Industrie betreffen – und das beginnt schon beim Mindesthaltbarkeitsdatum. „Das bedeutet nur, dass ein Produkt nicht mehr exakt die Konsistenz hat, die der Hersteller verspricht. Aber es sind in der Regel immer noch sehr gute Lebensmittel.“ Verbraucher sollten ihren Sinnen vertrauen, bevor sie etwas entsorgen. Und dieses Gespür sollte früh geschult werden, findet Seyfarth. „Drei Jahre lang befassen sich Schüler mit Kurvendiskussionen – und der Sinn dahinter wird vielen nie klar. Aber das Essen ist doch unser Motor. Darüber müssten wir von der Krippe an etwas lernen.“

Bauarbeiter mit orangen Jacken versorgen sich am Foodtruck, Schüler greifen nach einer Schale Obstsalat. Renate Schuber, 70, löffelt im Schatten des Lastwagens ihre Suppe. Die Münchnerin kennt den Foodtruck-Koch, sie bestellt bei ihm ab und an feines Catering. Schuber vertraut ihrem Gespür für Lebensmittel. „Sobald ein Milchprodukt bei mir im Kühlschrank landet, achte ich auch nicht mehr auf das Mindesthaltbarkeitsdatum“, sagt sie. „Wenn so ein Joghurt schlecht ist, dann merkt man das doch.“

