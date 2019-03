vor 11 Min.

Wie finden Rettungsdienste Nachwuchs?

Bayerischer Landtag verleiht Bürgerpreis

Etwa jeder Zweite in Bayern engagiert sich ehrenamtlich. Um deren Einsatz zu würdigen, vergibt der Bayerische Landtag jedes Jahr den Bürgerpreis. Diesmal steht er unter dem Motto „Rette uns, wer kann! – Nachwuchs und neue Ideen für die ehrenamtlichen Rettungskräfte“. Noch bis Mai können Helfer ihre kreativen Lösungen einschicken. Für die besten Ansätze gibt es 50000 Euro Preisgeld.

Ehrenamtliches Engagement steht heutzutage vor Herausforderungen. So werden Rettungskräfte immer öfter mit Situationen konfrontiert, die sie in ihrer Arbeit hindern. Etwa dann, wenn sie von Handykameras und Schaulustigen verdrängt werden. Gleichzeitig erschweren es berufliche Anforderungen den Menschen, sich langfristig zu engagieren. Genug Freiwillige zu finden ist daher nicht besonders einfach – es erfordert Kreativität. Und genau darum dreht sich der diesjährige Bürgerpreis: Rettungsdienste, die einen außergewöhnlichen Ansatz entwickelt haben, um Menschen für den ehrenamtlichen Einsatz zu gewinnen. Denn neben der klassischen Kinder- und Jugendarbeit gibt es weitere Gruppen – wie Frauen, Senioren und Migranten –, die stärker angesprochen werden können.

Bis einschließlich Freitag, 3. Mai, können sich Interessierte im Internet oder per Post um den Bürgerpreis bewerben. Das nötige Formular findet sich auf der Webseite des Bayerischen Landtags. Die Auszeichnung findet am Donnerstag, 17. Oktober, im Maximilianeum in München statt. (AZ)

