Wie gefährlich ist die indische Corona-Mutante für Bayern?

Plus In Indien verbreitet sich die neue Corona-Mutante rasant. Was man über sie weiß, ob es auch in Bayern schon Fälle gibt und welche Rolle die anderen Virus-Varianten spielen.

Von Stephanie Sartor

Ein Buchstabe, vier Ziffern und viel Verunsicherung. B.1.617, die neue Coronavirus-Variante, verbreitet sich rasant. Pro Tag wurden in Indien zuletzt etwa 350.000 neue Infektionen registriert. Die Zahl der Toten steigt immer weiter, vor den Kliniken flehen schwerkranke Menschen um medizinischen Sauerstoff, in den Städten lodern die Scheiterhaufen, weil die Krematorien völlig überlastet sind. Seit diese dramatischen Bilder um die Welt gingen, wachsen die Sorgen. Auch in Bayern.

