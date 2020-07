Wie geht die Schule nach den Ferien weiter? Klasse 4a fragt Minister Piazolo

Von Jan-Luc Treumann und Sarah Ritschel - vor 33 Min.

Corona hat das Schuljahr eingeschränkt. Was ändert sich nach den Ferien? Im Video stellen Grundschüler ihre Fragen - und Kultusminister Piazolo antwortet.

Ein turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Das Coronavirus hat den Unterricht genauso durcheinandergewirbelt wie alle anderen Lebensbereiche. Ab Mitte März hatten die Schulen vorübergehend sogar ganz geschlossen.

Jetzt sind die Schüler wieder zurück. Trotzdem ist an Schulen immer noch alles ungewohnt: geteilte Klassen, Mundschutz, Unterricht nur an einzelnen Tagen die Woche. Warum das alles? Die Klasse 4a der Grundschule Aystetten im Landkreis Augsburg hat dazu noch so einige Fragen. Genau die haben sie Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) jetzt auch gestellt – und der Minister antwortet.

Kultusminister Michael Piazolo beantwortet die Fragen der Klasse 4a aus Aystetten. Bild: Jan-Luc Treumann

Arne fragt: Werden wir im nächsten Jahr in ganzen oder getrennten Klassen arbeiten?

Der zehnjährige Arne zum Beispiel freut sich, dass er im Homeschooling selbstständiger geworden ist. „Aber zusammen zu lernen macht einfach mehr Spaß und ist auch lustiger“ findet er. Für das neue Schuljahr interessiert ihn eines ganz Besonders.

Welche Fragen haben Schüler an den bayerischen Kultusminister? Um das herauszufinden, hat die Augsburger Allgemeine eine Grundschule in Aystetten besucht. Video: Jan-Luc Treumann, Ida König

Levi fragt: Warum ist das Schullandheim ausgefallen und können wir das nachholen?

Levi, 10, haben die unterschiedlichen Anfangszeiten in der Schule ein bisschen verwirrt. Ansonsten ist er in den letzten Wochen aber gut klargekommen. Eine Sache aber macht ihn traurig.

Michi fragt: Warum dürfen wir nicht neben unseren Freunden sitzen, obwohl wir privat mit denen schon etwas gemacht haben?

Michi, 10, sind seine Kumpels wichtig. Er bedauert, dass sie in Corona-Zeiten so weit weg sitzen.

Shani fragt: Kann ich bei einem Abschlussfest meine ganze Klasse wiedersehen?

Shani und Tim, beide zehn, haben eine ganz ähnliche Frage. Auch sie wünschen sich ihre Freunde zurück.

Tim fragt: Kann ich meine Klasse in diesem Schuljahr noch einmal im Klassenzimmer sehen?

Max fragt: Wann dürfen wir in der Schule wieder singen?

In Aystetten sitzen gleich zwei Maximilians in einer Lerngruppe. Beide wünschen sich spezielle Fächer zurück. Aber wann ist es so weit?

Maximilian fragt: Wann haben wir wieder richtigen Sportunterricht?

Mona fragt: Wie können wir helfen, dass bald alles wieder normal ist?

Die zehnjährige Mona möchte selber mithelfen, dass sich etwas ändert. Sie hat bei Minister Piazolo nachgefragt – und tatsächlich können auch Kinder ziemlich viel tun, damit das Virus schnell verschwindet.

Nick fragt: Wird die nächste Klasse einfacher gestaltet?

Viertklässler Nick weiß, dass nicht alle Schüler zu Hause gleich gut und schnell gelernt haben. Wird die fünfte Klasse deswegen einfacher?

Patrick fragt: Wann brauchen wir den Mundschutz nicht mehr?

Patrick nervt vor allem eine Hygienemaßnahme in der Corona-Krise ganz gewaltig. Doch leider wird er sich auch im nächsten Schuljahr darauf einstellen müssen, sagt der Minister.

Vladimir fragt: Ist das Virus auch für Kinder so gefährlich?

Der zehnjährige Vladimir stellt sich eine Frage, die auch die renommiertesten Wissenschaftler bewegt. Er will wissen, wie ansteckend das Coronavirus für Kinder ist.

Vladimirs Frage soll jetzt eine große Studie klären, an der Kindergartenkinder und Schüler von 46 Schulen im Freistaat teilnehmen. Erste Ergebnisse sollen Anfang des nächsten Jahres vorliegen. Bis dahin, so planen es die Bildungspolitiker, soll auch der Unterricht längst wieder normal laufen. Sie wollen sogar schon nach dem Sommerferien wieder einen normalen Stundenplan ermöglichen. Aber jetzt sind erstmal Ferien. Mehr denn je werden viele Schüler, Eltern und Lehrer sagen: Endlich!

