Wie steht es um die Wiesn? Söder und Reiter äußern sich zum Oktoberfest 2021

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder wollen heute darlegen, wie es für die Wiesn und andere Volksfeste weitergeht.

2021 könnte das zweite Jahr in Folge ohne Oktoberfest werden. Schon im vergangenen Jahr konnte auf der Theresienwiese nicht gefeiert werden, weil das Infektionsrisiko als zu hoch angesehen wurde. Zumindest eine Absage hat es für die kommende Wiesn noch nicht gegeben. Sie ist aktuell immer noch vom 18. September bis zum 3. Oktober eingeplant. Doch das könnte sich heute ändern. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter darüber informieren, wie es um die Wiesn 2021 steht. Außerdem soll dort bekanntgegeben werden, wie es mit den restlichen Volksfesten in Bayern weitergehen soll. Es gehe um einen "Ausblick" auf die Saison, teilte die Staatskanzlei am Mittag mit.

Münchens Oberbürgermeister: "Die Chancen für das Oktoberfest werden immer schlechter"

Eine Entscheidung wurde im Vorfeld noch nicht verkündet, doch der Münchener Oberbürgermeister Reiter ist nicht optimistisch. Er sei noch im vergangenen Jahr fest davon ausgegangen, dass das größte Volksfest der Welt wieder stattfinden könne, doch: "Die Hoffnung wird von Woche zu Woche schwächer, wenn man ehrlich ist", sagte Reiter der Bild. Eine solche Massenveranstaltung mit jährlich sechs Millionen Gästen sei nach aktuellen Regeln unmöglich und wohl auch infektiologisch nicht zu verantworten.

Schon jetzt haben viele Münchner Wirte angekündigt, wie im vergangenen Jahr eine "Wirtshaus-Wiesn" zu feiern. Dabei wollen sie ihre Gaststätten entsprechend dekorieren und oktoberfesttypische Gerichte anbieten. Ob die Gasthäuser bis dahin wieder normal öffnen dürfen, steht allerdings auch noch nicht fest.

Die Pressekonferenz beginnt um 15.15 Uhr. Wir übertragen sie an dieser Stelle live.

