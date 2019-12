vor 33 Min.

Wie wird das Wetter in Augsburg und der Region zu Weihnachten?

Eine Weihnachtspyramide spiegelt sich in Regentropfen auf einer Glasscheibe: In Bayern wird Weihnachten nasskalt - vor allem an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag.

Stürmische Böen, Regenfälle, Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt: In ganz Bayern wird das Wetter an Weihnachten ungemütlich - so auch in Augsburg.

Von Daniel Flemm

Bereits seit einigen Tagen ist klar: Mit weißen Weihnachten wird es in Bayern in diesem Jahr nichts. Außer in den Hochlagen des Allgäus und der Alpen müssen die Menschen zum Fest wohl auf Schnee verzichten - und stattdessen mit nasskaltem, böigem Wetter Vorlieb nehmen. Das gilt auch für Augsburg und die Region.

Weihnachtswetter in Augsburg: Regen an Heiligabend, Sonne am zweiten Weihnachtsfeiertag

Schon am Montag wird das Wetter laut Wetterkontor in Augsburg regnerisch und kalt: Bei Temperaturen von bis zu 7 Grad am Tag und 4 Grad in der Nacht sowie Schauern werden letzte Shopping-Ausflüge zu einer feucht-kalten Angelegenheit. Tagsüber gibt es starke Böen mit bis zu 54 km/h, am Abend und in der Nacht weht der Wind mit 33 km/h schwächer.

Auch an Heiligabend wird es nasskalt: Im Tagesverlauf gibt es vereinzelte Schauer, gegen Abend hin wird der Regen stärker. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad am Tag und 6 Grad am Abend. Auch die Böen werden am Abend stärker - für den Heimweg vom Kirchgang braucht es also wetterfeste Kleidung. Der erste Weihnachtsfeiertag bietet dasselbe Bild - es kommt aber wohl noch einmal mehr Wasser vom Himmel.

Der zweite Weihnachtsfeiertag bringt dagegen eine deutliche Verbesserung: Bei Höchstwerten von 6 Grad am Tag und 1 Grad in der Nacht schaut zeitweise sogar die Sonne heraus. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Wettervorhersage: Auch in Nordschwaben und Neu-Ulm wird Weihnachten nasskalt

Auch im nördlichen und westlichen Regierungsbezirk gibt es verregnete Weihnachten. Am Montag kommt es in Nordschwaben zu leichten Regenfällen, die Werte liegen zwischen 7 Grad am Tag und 4 Grad am Abend. Am Dienstag und Mittwoch gibt es starke Regenschauer, ab und an schaut aber die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen an Heiligabend zwischen 6 und 8 Grad, am ersten Weihnachtstag zwischen 2 und 7 Grad. Am zweiten Feiertag bleibt es trocken, allerdings kühlt es bei Tageshöchstwerten von 5 Grad und Tiefstwerten von 1 Grad merklich ab.

Auf ähnliche Temperaturen müssen sich die Menschen im Westen Schwabens einstellen. Zudem kommt es in Neu-Ulm und Umgebung zu starken Böen: Die Windstärke liegt am Montag bei 59 km/h, an Heiligabend bei 57 km/h. Am ersten Weihnachstag weht der Wind immerhin mit 41 km/h, bevor er in der Nacht zum zweiten Feiertag hin abflaut.

Allgäu: Gibt es in Hochlagen weiße Weihnachten?

Starke Regenfälle zu Weihnachten gibt es auch im Allgäu: Wie Wetterkontor meldet, kommt es sowohl in den Tief- als auch in den Hochlagen am Montag sowie an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag zu nasskaltem Wetter. In Kempten liegen die Temperaturen an den Feiertagen zwischen 0 und 8 Grad, in Oberstdorf zwischen -3 und 7 Grad.

Nachts kann es in Hochlagen des Allgäus zu Schneefall kommen. Besonders am Montag und am ersten Weihnachtsfeiertag sollten Autofahrer entsprechend vorsichtig sein.

Auch im Rest Bayerns werden die Weihnachtstage nass, kalt und windig. Zu Schnee kommt es allenfalls in den Berglagen oberhalb von 800 Metern, etwa in den Alpen.

