vor 32 Min.

Wie wird eine Kuh ohne Hörner Schönheitskönigin?

Gruppenbild mit Champion: "Rihanna", die "schönste Kuh in Bayern", und die Familie Müller aus Oberostendorf mit (von links) Johannes, Josef mit Anna, Antonia und Caroline Müller.

Plus "Rihanna" ist Bayerns schönste Kuh. Dass sie keine Hörner hat, haben einige Leser kritisiert. Der Allgäuer Braunvieh-Zuchtleiter Franz Birkenmaier erklärt, worauf es bei dem Schönheitswettbewerb ankommt.

Von Stefan Binzer

"Eine Kuh ohne Hörner kann doch nicht die schönste Kuh Bayerns sein! Ihr Körper wirkt asymmetrisch. Das ist doch gegen die Natur": Die Prämierung von "Rihanna" der Landwirtsfamilie Müller aus Oberostendorf ( Ostallgäu) zur schönsten Braunviehkuh Bayerns hat Kritik unter unseren Lesern ausgelöst. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, wer an hornlosen Tieren herummäkle, habe keine Ahnung von Rinderrassen und der Landwirtschaft im Allgemeinen. Was stimmt denn nun? Wir haben mit Franz Birkenmaier gesprochen, Zuchtleiter der Allgäuer Herdebuchgesellschaft in Kempten, die sich seit über 120 Jahre um die Braunviehzucht kümmert.

Was sagen sie zur Kritik, dass hornlose Rinder keinen Schönheitswettbewerb gewinnen sollten?

Franz Birkenmaier: Bei der Prämierung der schönsten Braunvieh-Kühe spielt es keine Rolle, ob die Tiere Hörner haben oder nicht. Da sind ganz andere Kriterien ausschlaggebend.

Welche sind das?

Birkenmaier: Wichtig sind vor allem der Körper- und der Knochenbau. Die Fachleute sprechen dabei vom Rahmen, Becken und Fundament der Kuh. Und dann natürlich das Euter.

Können Sie das näher erläutern?

Birkenmaier: Da spielt zum Beispiel eine Rolle, ob die Kuh ein breites Becken hat und dieses im richtigen Winkel geneigt ist. Das ist vorteilhaft für eine leichte Geburt der Kälber. Die Kuh sollte auch nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Oder stabile Beine und feste Fußgelenke – das Fundament, wie wir sagen. Es ist wichtig, damit die Kuh sich ihr Leben lang gut bewegen kann.

Was muss ein preiswürdiges Euter auszeichnen?

Birkenmaier: Auch das Euter muss fest sitzen und korrekte Striche haben.

Striche?

Birkenmaier: So nennen die Züchter die Zitzen. Diese sollten zum Beispiel nicht zu lang und nicht zu kurz sein und senkrecht nach unten stehen, damit sich die Kuh leicht melken lässt. Übrigens haben all diese Kriterien für eine Prämierung den Sinn, dass sie dazu beitragen, eine Kuh möglichst alt werden zu lassen.

Wie erklären Sie sich nun, dass so viele Menschen Kühe ohne Hörner nicht schön finden?

Birkenmaier: Vielleicht kommt das aus dem Wunsch nach Natürlichem heraus. Kühe wurden und werden in Kunst und Werbung ja meist mit Hörnern gezeigt.

Sieht die Wirklichkeit anders aus?

Birkenmaier: Nicht alle Rinder haben von Haus aus Hörner – zum Beispiel die Fleischrassen Angus oder Galloway. Und auch die Vorfahren unserer heutigen Rinder waren zum Teil hornlos. Es gibt übrigens auch hornlose Schafe und Ziegen.

Kann man also auch hornloses Braunvieh züchten?

Birkenmaier: Wir züchten heute zunehmend auch hornlos. Es gibt hornlose Bullen, deren Nachkommen ebenfalls keine Hörner haben.

Aber viele Kälber kommen immer noch mit Hörnern zur Welt. Warum werden dann deren Hörner verödet?

Birkenmaier: Man muss ja sehen, dass die spitzen Hörner wie eine Waffe sind. Die Tiere haben sich damit verteidigt. In der heutigen Landwirtschaft ist das aber nicht mehr nötig. Ganz im Gegenteil.

Weil bei Kühen mit Hörnern eine hohe Verletzungsgefahr besteht?

Birkenmaier: Genau. Zum einen können sich die Tiere gegenseitig mit den Hörnern verletzen, etwa im Laufstall oder auf der Weide. Zum anderen geht von Hörnern auch eine Gefahr für die Landwirte aus. Es sind schon etliche Bauern durch einen Hornstoß gestorben.

Nun sagen vor allem Kritiker der konventionellen Landwirtschaft, die Milch von Kühen mit Hörnern sei gesünder als die von hornlosen und werde von Allergikern besser vertragen. Wie lautet da Ihre Einschätzung?

Birkenmaier: Darüber sind mir keine wissenschaftlichen Fakten bekannt. Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Denn ein Kuhhorn ist extrem hart und schlecht durchblutet. Von dort können kaum Mineralien oder ähnliche Stoffe in die Milch kommen.

Lesen Sie dazu auch: "Sie hat einen perfekten Körper": Rihanna ist die schönste Kuh in Bayern

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen