Wieda koa Wiesn? Absage des Münchner Oktoberfest scheint wahrscheinlich

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist skeptisch, dass das Oktoberfest im Herbst stattfinden kann - angesichts dessen, wie sich die Corona-Lage entwickelt.

Es ist ein Stich ins Lebkuchenherz für viele Wiesn-Fans in Bayern: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) hat nun die Hoffnungen darauf, auf dem Oktoberfest in den Bierzelten zu feiern und mit einer Tüte gebrannte Mandeln in der Hand über die Theresienwiese zu schlendern, aufgeben. Die Absage der Wiesn erscheint seiner Einschätzung nach immer wahrscheinlicher. Es wäre bereits das zweite Mal seit dem Ausbruch der Pandemie, dass das weltberühmte Volksfest wegen Corona nicht stattfinden kann.

Münchens OB Reiter über die Wiesn 2021: "Die Hoffnung wird von Woche zu Woche schwächer"

In einem Interview mit der Bild sagt er: „Ich ging letztes Jahr fest davon aus, dass es die Wiesn 2021 geben wird. Die Hoffnung wird von Woche zu Woche schwächer, wenn man ehrlich ist.“ Stand heute sei es so, dass das Oktoberfest nach den derzeit geltenden Regeln nicht stattfinden könne – und die Zahlen würden auf der ganzen Welt weiter ansteigen. „Egal wo Sie hinschauen, man kann nicht sagen, die Pandemie ist in irgendeiner Art am Abklingen. Und deswegen kann man sich derzeit nur schwer vorstellen, dass es der Welt größtes Volksfest geben kann.“ Ist das nun also das endgültige Aus für das Münchner Oktoberfest? „Da müssten schon erdrutschartige Impfbewegungen stattfinden, dass es tatsächlich noch funktionieren kann“, sagt der Oberbürgermeister. Reiter hatte sich bereits vor wenigen Wochen zurückhaltend zu den Chancen einer Wiesn in diesem Jahr geäußert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich ebenfalls skeptisch gezeigt.

Am Dienstag betonte Reiter allerdings noch einmal: „Die Entscheidung, ob die Wiesn in diesem Jahr stattfinden kann oder ein zweites Mal in Folge ausfallen muss, ist noch nicht getroffen. Zum Thema große Volksfeste werde ich mich in Kürze mit dem bayerischen Ministerpräsidenten besprechen, da es ja sinnvoll wäre – wie im letzten Jahr auch – die Entscheidung mit Blick auf alle großen bayerischen Volksfeste einheitlich zu treffen. Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt, deshalb gilt es natürlich auch, die weltweite Entwicklung der Pandemie zu berücksichtigen.“

Andere Städte in Bayern und Schwaben haben ihre Feste bereits abgesagt

In Straubing hat man diese Entscheidung bereits am Montagabend getroffen: Der Stadtrat stimmte mehrheitlich dafür, dass Gäubodenvolksfest – das zweitgrößte Volksfest in Bayern mit rund einer Million Besucher – abzusagen. Gleiches gilt für das Deggendorfer Donaufest und viele Volks-, Herbstfeste und Kulturveranstaltungen in Schwaben: Darunter zum Beispiel in Türkheim das Herzogfest, in Mindelheim das Frundsbergfest, die Kulturina in Gersthofen sowie die Feierlichkeiten zum Jubiläum „200 Jahre Kneipp“ in Bad Wörishofen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.