Wind und Regen: Wetter am Feiertag in Bayern ist ungemütlich

Bewölkte Aussichten: Am Feiertag zeigt sich die Sonne in Bayern selten bis gar nicht.

Wolken bedecken den Himmel, vereinzelt regnet und stürmt es am Feiertag in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für Teile der Region Warnungen herausgegeben.

Das Wetter meint es nicht gut mit den Feierlichkeiten zu 30 Jahren deutscher Einheit. Zumindest in Bayern ist das Wetter wenig feierlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert in weiten Teilen des Landes eine dichte Wolkendecke, die am Vormittag nur in einzelnen Regionen auflockern kann.

Am Mittag und Nachmittag bleibt es oft stark bewölkt, in Schwaben kann es gebietsweise regnen. Die Temperaturen liegen in Augsburg tagsüber bei etwa 15 Grad, gegen Abend wird es wohl regnen in der Stadt.

Warnungen vor Sturm und Wind - auch in Augsburg und Umgebung

In bergigen Regionen kann es mitunter zu Unwettern kommen. Der starke Südföhn über den Alpen bringt sturmartige Böen ins Land. In Tälern können Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet werden. Auf den Alpengipfeln sind Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde möglich.

Für die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie unter anderem für den Kreis Aichach-Friedberg gibt es amtliche Warnungen vor Windböen. Laut DWD könnten diese Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Im Ober- und Ostallgäu können die Windböen mit bis zu 100 km/h wehen. Hier gilt eine amtliche Warnung vor schweren Böen. Aktuelle Warnungen lassen sich auch auf der DWD-Seite sehen: zur Website.

Am Sonntag wird das Wetter in Bayern freundlicher

Am Sonntag soll es im Freistaat immerhin nur vereinzelt regnen, Wolken und Sonne wechseln sich ab. Auch Unwetter lassen nach. In Schwaben liegen die Temperaturen zwischen 5 Grad am Morgen und 18 Grad am Abend. Das trockene Wetter hält aber nicht lange an. Schon am Montag kann es in der Region wieder regnen. (AZ)

