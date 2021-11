SPD-Fraktion im bayerischen Landtag klagt gegen 10H-Regel

Die SPD-Fraktion will den umstrittenen Mindestabstand für Windräder kippen und reicht Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof ein.

Die SPD-Fraktion im Landtag reicht gegen die bayerische 10H-Regel – der seit langem umstrittene Mindestabstand für Windräder – Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof ein. Diesen Schritt kündigten SPD-Fraktionschef Florian von Brunn und seine Fraktionskollegin, die Energieexpertin Annette Karl, am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag an. Zur Erinnerung: Seit 2014 gilt in Bayern die 10H-Regel. Sie besagt, dass der Abstand eines Windrads zu Wohngebäuden mindestens das Zehnfache der Anlagenhöhe betragen muss – bei 200 Meter hohen Windrädern also zwei Kilometer.

SPD: Bayerische 10H-Regel ist verfassungswidrig

Die Klage basiert nach Angaben der SPD auf einem Gutachten des Umweltjuristen Professor Kurt Faßbender von der Universität Leipzig. Dieses komme zu dem Schluss, dass die bayerische 10H-Regel verfassungswidrig sei. „Wir wollen Energiewende und Klimaschutz auch in Bayern voranbringen“, sagte von Brunn. „CSU und Freie Wähler dürfen in Bayern nicht weiter die Windkraft verfassungswidrig ausbremsen und blockieren. Das torpediert den Klimaschutz und schadet zukünftigen Generationen.“

Die SPD wirft der Bayerischen Staatsregierung vor, mit ihrem Windkraftstopp den Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom März dieses Jahres zu verletzen. „Die 10H-Regel ist die Hauptbremse der Windkraft“, so Annette Karl. „Klimaschutz ist Freiheitssicherung für die nächsten Generationen, deshalb ist die Blockade der Windkraft in Bayern nicht akzeptabel.“

Auch auf Bundesebene wird gegen 10H vorgegangen

Doch nicht nur auf bayerischer, sondern auch auf Bundesebene geht die SPD inzwischen gegen 10H vor. Seija Knorr-Köning und Carolin Wagner legten nach eigenen Angaben kurz vor der Wahl beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde ein. (mit dpa)

