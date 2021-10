Winter-Saison im Allgäu

12:01 Uhr

Ski-Karten im Allgäu gibt es nur für Geimpfte und Genesene

Ski-Saisonkarten gibt es im Allgäu wie hier an der Söllereckbahn nur für Geimpfte und Genesene – einzige Ausnahme sind Kinder.

Plus Wer einen Ski-Saisonpass im Allgäu und in Österreich will, muss einen Schutz vor Corona nachweisen. Wer nur getestet ist, erhält meist nur eine Tageskarte.

Von Michael Munkler

Wer weder geimpft noch nachweislich nach einer Corona-Erkrankung genesen ist, kann sich im Allgäu, in Tirol und Vorarlberg keine Ski-Saisonkarte für den kommenden Winter kaufen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Erik Siemen von der Allgäu GmbH. Sogar der Kauf einer Mehrtageskarte kann für Nichtgeimpfte problematisch werden. Einzige Ausnahme: Kinder bis sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler bis Jahrgang 2004 sind nicht betroffen. Für sie gebe es ja regelmäßige Tests in der Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .