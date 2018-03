vor 35 Min.

Winter kehrt mit Schnee und Frost nach Bayern zurück Bayern

Kaum sind die ersten Kugeln Eiscreme der Saison aufgegessen, schon kehren Eis und Schnee nach Bayern zurück. Wie kalt es wird und was zu beachten ist.

Die Sonne scheint, die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf, die ersten Eisdielen haben wieder geöffnet. So präsentierten sich die vergangenen Tage in großen Teilen Schwabens. Und viele Menschen werden sich gedacht haben: "Endlich kommt der Frühling!" Doch nach ein paar schönen Tagen mit Temperaturen im zweistelligen Bereich, ist die Freude auch schon wieder vorbei. Der Winter kehrt noch einmal kurz, aber kräftig zurück.

"Das Wetter in den kommenden Tagen hat mit Frühling gar nichts mehr zu tun", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. In der Nacht zum Sonntag erwartet der Wetterexperte Neuschnee von bis zu fünf Zentimetern auch im Flachland, stellenweise könnten sogar zehn Zentimeter liegen bleiben. Vor allem an den Alpen und im Bergland soll es kräftig frieren und reichlich schneien.

Wintereinbruch: Autofahrer und Gartenbesitzer sollten aufpassen

Schon ab Samstag fallen die Temperaturen vielerorts unter Null und die Kälte könnte sich zäh im Freistaat halten. Bis zum Ende der kommenden Woche ist in den Nächten strenger Frost möglich, also weniger als minus zehn Grad. Autofahrer müssten sich auf glatte Straßen einstellen. "Bei Sturmböen kann es auch Schneeverwehungen geben", warnte der Experte.

Ebenfalls aufpassen müssen alle Gartenbesitzer: Noch lohnt es sich nicht, die ersten Arbeiten durchzuführen, denn der Frost lässt das Thermometer auf durchschnittlich minus 5 Grad sinken.

Der Grund dafür, dass der Spätwinter zurückkehrt, ist ein Zusammenspiel zweier Faktoren. Die Ausläufer eines Tiefs über Russland ziehen Richtung Osten ab. In der Folge wird trockene, polare Luft durch ein Hoch in Skandinavien nach Deutschland geführt, das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Worauf wir uns in Augsburg freuen können, wenn die kurze Winter-Rückkehr vorbei ist, haben wir hier zusammengestellt. (dpa/lby/AZ)

