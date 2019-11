vor 34 Min.

Winterbruch in Bayern: Schnee zum ersten Advent?

So langsam hält die Weihnachtsstimmung in Bayern Einzug: Pünktlich zum 1. Dezember, dem meteorologischen Winteranfang, könnte es im Flachland erstmals schneien.

Von Stefanie Gronostay

Schnee und Weihnachten: Das gehört für viele einfach zusammen. In Bayern hat sich der Schnee bis jetzt in Grenzen gehalten. Bis auf die höheren Lagen hat es im Flachland noch nicht geschneit. Das könnte sich am Wochenende ändern. Meteorologen sagen pünktlich zum 1. Dezember - dem meteorologischen Winteranfang und dem ersten Advent - Schnee voraus. Kalte Temperaturen und kalte Winde bilden eine gute Voraussetzung für die ersten Flocken in Schwaben und Umgebung.

Der Wind wird in den nächsten Tagen zunehmend ruppiger. Er frischt bereits morgen vor allem im Westen stark böig auf, von der Eifel bis zum Pfälzer Wald kann es in freien Lagen auch stürmische Böen geben. /V pic.twitter.com/K9zY0OpZYg — DWD (@DWD_presse) 26. November 2019

Wie wird das Wetter am 1. Advent? Tiefdruckgebiet bringt kalte Luft nach Bayern

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt am Donnerstag kalte Luft nach Bayern. Grund dafür ist die Verlagerung eines Tiefdruckgebiets von Großbritannien nach Dänemark. In den Alpen kann es Donnerstagabend zu Sturmböen kommen, warnt der DWD. Dank dieser kalten Luft, erhöhe sich jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass am ersten Adventswochenende Schneeflocken zu sehen sehen sind.

Der Freitag bringt laut dem Wetterdienst Wetterkontor vor allem im Süden und anfangs auch in der Mitte verbreitet dichte Wolken. Es fällt Regen und in den höheren Lagen auch Schnee. Es werden Temperaturen von fünf bis elf Grad erreicht.

Am Wochenende kommt der Schnee - nicht nur in den Alpen

Von Freitag auf Samstag fallen die Temperaturen deutlich. Im Raum Augsburg werden maximal fünf Grad erreicht. Nachts werden Temperaturen unter null Grad erwartet. Der DWD sagt am Samstag an den Alpen und am Bayerischen Wald Regen und Schnee voraus. Nachmittags bleibe es überwiegend trocken mit Sonne und Wolken im Wechsel.

Zum Sonntag hin sinken die Temperaturen nochmals deutlich. Wetterkontor prognostiziert Temperaturen von minus ein Grad bis maximal zwei Grad. Vor allem in der Nacht werde es frostig. Wenn Niederschläge fallen, dann schneit es - und das auch im Flachland.

Wetterkontor sagt sowohl für Sonntag, als auch für Montag eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent voraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in großen Teilen Bayerns weiß aussieht, ist also sehr hoch. Zudem sinken die Temperaturen am Montag auf ein Minimum von minus vier Grad.

Viele Weihnachtsmärkte in Augsburg und in der Umgebung haben bereits geöffnet. Mit Schnee und einer Tasse Glühwein lassen sich frostigen Temperaturen durchaus auch genießen.

