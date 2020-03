07:28 Uhr

Wintereinbruch im Frühling: Ab Sonntag gibt es Regen, Schnee und Glättegefahr

Im bayerischen Feldafing hat sich Schnee auf erste blühende Hornveilchen gelegt. Am Sonntag soll es noch einmal ungemütlich kalt werden. Dann gibt es Regen und Schnee.

Bis Samstag ist das Wetter in Bayern noch stabil - doch danach wird es winterlich. Genau zur Zeitumstellung auf die Sommerzeit soll Schnee bis ins Flachland fallen.

Wer das frühlingshaft-schöne Wetter in der Corona-Krise noch zum Frühjahrssport oder für einen ausgedehnten Spaziergang nutzen will, muss schnell sein: Noch bis Samstag bleibt es sonnig. Doch danach wird es ungemütlich kühl.

Wetter in Bayern bleibt zunächst sonnig, doch dann kommt der Schnee

Zwei Tage lang sorgt das Hoch "Jürgen" noch für ruhiges und meist sonniges Wetter in Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ab Sonntag kommt dann aber der Winter zurück. Es wird unbeständig und kalt. Nicht nur am Alpenrand, sondern auch bis in die Niederungen könnte Schnee fallen.

Zunächst liegen die Höchstwerte am Freitag noch bei frühlingshaften 12 bis 18 Grad. Allerdings sorgt der zum Teil recht lebhafte Ostwind dafür, dass sich die Temperaturen kälter anfühlen. Nachts sinken die Werte auf null und sechs Grad. Für Samstag wird eine überwiegend freundliche Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, wieder steigen die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad.

Schnee fällt vor allem im Allgäu - ist in Bayern aber auch bis ins Flachland möglich

Allerdings wird es in der Nacht zum Sonntag zunehmend regnerisch. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen null und fünf Grad. Auch tagsüber wechseln sich viele Wolken mit Regenschauern ab, es wird mit fünf bis elf Grad deutlich kühler. Im Süden kann es längere Zeit regnen und schneien.

Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter. Nachts wird es kalt, die Werte sinken auf bis zu minus sechs Grad. Es kann bis in die tiefen Lagen schneien. Im Gebirge und im Alpenvorland hält der Schneefall am Montag weiter an.

Vor oder zurück? Merksätze zur Zeitumstellung 1 / 6 Zurück Vorwärts "Immer zum Sommer hin." Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

"Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer" - im Frühjahr plus und im Winter Minus.

"Früher aufstehen im Frühjahr", denn die Uhr wird vorgestellt und die Schlafzeit verringert sich um eine Stunde.

"Bei der Zeitumstellung ist es wie mit den Gartenmöbeln." Im Frühjahr kommen sie VOR die Tür, im Herbst ZURÜCK in den Schuppen.

"Im Winter gibt es Winterschlaf." Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

"Spring forward, fall back." Im Frühling (spring) den Zeiger eine Stunde vordrehen, im Herbst (fall) eine Stunde zurück.

Wintereinbruch in Bayern nach Umstellung auf Sommerzeit

Ausgerechnet zur Zeitumstellung auf Sommerzeit erwartet Bayern also ein Winter-Intermezzo. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, sagt Andreas Friedrich, Sprecher des DWD. "Die Sommerzeit kommt zwar nach der Uhr, aber nicht nach dem Wetter." Schneefall im März oder April komme in Deutschland etwa alle zwei bis drei Jahre vor.

Das Ende des März fällt noch in die Übergangsphase im Frühjahr, so der Experte. Dabei "Da "kämpfen" die kalte Polarluft und die schon warmen subtropischen Luftströmungen aus Nordafrika." Ob das Wetter frühlingshaft-mild oder winterlich-kühl ausfalle, hänge dann von der Großwetterlage und der Herkunft der Luftströmungen ab. So sei der März 2019 sehr warm gewesen, der März 2018 hingegen ein Grad kälter als im langjährigen Mittel. (AZ/dpa)

