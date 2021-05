vor 48 Min.

Wirbel um Wüsten-Wiesn: Kommt ein Oktoberfest nach Dubai?

In der Dunkelheit leuchtend und blinkend. So kennt man das Riesenrad bei Nacht, das zur Wiesn üblicherweise auf der Theresienwiese steht.

Plus Nach der Absage des Oktoberfests gibt es den nächsten Aufreger: Zwei Geschäftsleute planen, das Volksfest nach Dubai zu verlegen. München sagt: Das geht nicht!

Sollen sie doch Oktoberfeste feiern, wo sie wollen! Auch wenn die Wiesn in diesem Jahr erneut abgesagt wurde – das Original ist und bleibt in München. Seit vielen Jahrzehnten steht die bayerische Landeshauptstadt, die das schönste, vielleicht sogar das größte, auf jeden Fall aber das internationalste Bierfest der Welt veranstaltet, auf diesem Standpunkt. Tausende Nachahmer gibt es auf der ganzen Welt: Vom traditionellen Oktoberfest im brasilianischen Blumenau, das dereinst von deutschen Auswanderern ins Leben gerufen wurde, über Bierfeste im japanischen Tokio, im afrikanischen Namibia und nordamerikanischem Kanada bis hin zur australischen Baywatch-Variante, die von biertrinkenden Muskelmännern und spärlich mit Mini-Lederhose und knappem Top bekleideten Strandschönheiten beworben wird. So richtiges Wiesn-Feeling kommt da allerdings nirgendwo auf.

