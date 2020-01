Wird ein Mädchen-Mord nach 40 Jahren aufgeklärt?

Plus 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Aschaffenburg steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Doch die Mutter des Opfers hat bereits resigniert.

„Der Täter soll sich nicht in Sicherheit wiegen und bloß nicht glauben, dass niemand mehr an ihn denkt.“ Es ist 15 Jahre her, dass Renate J. diesen Satz sagte – der gewaltsame Tod ihrer Tochter Christiane war schon damals 25 Jahre lang ungeklärt. Doch die Hoffnung, den Mörder eines Tages doch noch zu finden, schlummerte weiter in ihr. Nun könnte sich diese Hoffnung endlich erfüllen. Am morgigen Mittwoch beginnt am Landgericht in Aschaffenburg der Prozess gegen Norbert B. Er soll die 15 Jahre alte Christiane J. vor 40 Jahren umgebracht haben.

Es ist der 18. Dezember 1979. Christiane J. besucht einen Stenokurs an der Kolpingschule. Normalerweise wird sie auf dem Heimweg von einer Freundin begleitet, an diesem kalten Winterabend nicht. Im Schlosspark wird sie von einem Mann brutal in die Büsche gezogen. Er reißt ihr die Kleider vom Leib, vergeht sich an ihr. Er erwürgt das Mädchen und stößt die Leiche am sogenannten Frühstückstempel über eine Mauer, 15 Meter in die Tiefe. Erst am nächsten Morgen findet ein Parkwächter zunächst ein paar Kleidungsstücke, dann die nackte Leiche. Auf einem Schutthaufen neben der Hütte eines Ruderklubs.

Schon damals stand der Nachbarsjunge unter Verdacht

In der Bevölkerung verbreitet sich die Nachricht vom Tod des Mädchens wie ein Lauffeuer. Eine so fürchterliche Tat so kurz vor Weihnachten und an einem so märchenhaften Ort wie dem Frühstückstempel. „Es kam den Leuten unwirklich vor“, weiß Polizeisprecher Michael Zimmer, der selbst von dort stammt, aus Erzählungen.

Ein Archivfoto der Polizei von Christiane J. Bild: Polizei Aschaffenburg

Die Polizei verfolgt 500 Spuren, es gibt Verdächtige – darunter Norbert B., einen Jungen aus der Nachbarschaft. Aber keiner lässt sich so festnageln, dass es zu einer Verhaftung reicht. Nicht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten. „Wird ein Mörder nicht binnen 48 Stunden gefasst, ist die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag geringer, ihn zu kriegen,“ zitiert ein langjähriger Mordermittler eine Binsenweisheit der Branche. In solchen Fällen ist das Credo „Mord verjährt nicht“ nur ein schwacher Trost für die Angehörigen der Opfer. Aber Wissenschaftler verfeinern indessen ihre Methoden, mit denen Tätern beispielsweise schon winzige DNA-Spuren nachgewiesen werden können.

Polizist Zimmer war ein Jahr alt, als Christiane J. ermordet wurde. Er ist mit dem Fall aufgewachsen. Vieles kennt er nur aus den Akten – und den Erzählungen älterer Aschaffenburger, die den Fall nicht vergessen konnten: „Das blieb über die Jahre haften, noch nach Jahrzehnten war das Gesprächsthema.“ Noch 2012 – also 33 Jahre nach dem Mord – gab es im Internet die Aktion „Eine Kerze für Christiane“, wobei versichert wurde: „Christiane, auch so viele Jahre nach deiner Ermordung bist du nicht vergessen.“

Eine Sonderkommission kümmert sich um alte Fälle

Vielleicht wäre die Erinnerung dennoch allmählich verblasst, wenn die Kriminalpolizei in Aschaffenburg nicht ungewöhnlich großen Ehrgeiz an den Tag gelegt hätte, sich neben den aktuellen Fällen auch intensiv um die sogenannten Cold Cases, also ungeklärte Fälle, zu kümmern.

In Unterfranken gibt es pro Jahr um die 50 „Straftaten gegen das Leben“, die Aufklärungsquote liegt in der vergleichsweise friedlichen Region mit stabilen sozialen Strukturen bei 96 Prozent. Nur wenige Mörder schlüpfen den Ermittlern durch die Finger – und die anderen landen über kurz oder lang bei der Sonderkommission „Altfälle“ auf dem Tisch. Sie holt gemeinsam mit den Forensikern des Landeskriminalamtes und Fallanalytikern immer wieder die ungeklärten Fälle hervor, um sie von neuen Ermittlern aus anderem Blickwinkel betrachten zu lassen. Und sie versucht, die Fortschritte von Medizin und Kriminaltechnik zu nutzen, um (etwa in sichergestellten Kleidungsstücken) winzige Spuren zu finden, nach denen man vorher vergeblich gesucht hatte: Kleiderfasern, Blütenpollen oder winzige DNA-Spuren, die der Täter mit Blut, Speichel oder Sperma hinterlassen haben könnte.

2017 erntet die Kripo die Früchte dieser Anstrengung: Sie klärt einen fast 30 Jahre zurückliegenden Mordversuch an einer jungen Frau auf. Diese war auf dem Heimweg von der Disco überfallen, vergewaltigt und lebendig im Wald vergraben worden. Exakte Analysen einer winzigen DNA-Spur überführen den Täter. Er kommt vor Gericht und lebenslang ins Gefängnis.

Was Christianes Mutter zum Prozess sagt

Im Mai 2019 dann der zweite Schlag. Diesmal im Fall Christiane J. Überraschend wird der 57-jährige Norbert B. festgenommen – der als Nachbarsjunge schon einmal auf dem Radarschirm der Fahnder war. Die Polizisten seien damals aber anderen Spuren nachgegangen, „weil man ihm nichts nachweisen konnte,“ erinnert sich Christianes inzwischen 75-jährige Mutter Renate, als sie von der Festnahme hört. Was hat sich nun, 40 Jahre später, an der Beweislage geändert? Kripo und Staatsanwaltschaft wollen darüber erst im Prozess die Karten auf den Tisch legen. Der Festgenommene schweigt.

Das Gericht hat zehn Verhandlungstage angesetzt. Insider rechnen mit einem Indizienprozess mit Unterstützung von Gutachtern. Verhandelt wird hinter verschlossenen Türen – weil der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 Jahre alt war. Für Christianes Mutter Renate kommt der Prozess aber ohnehin zu spät. „Ich habe damit abgeschlossen, es bringt mir gar nichts mehr“, sagte sie unlängst.