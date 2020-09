Wirtshaus-Wiesn in Corona-Zeiten: Stadt München muss hart durchgreifen

Plus In München ist am Wochenende die Wirtshaus-Wiesn gestartet. Die Corona-Fallzahlen steigen aber stark. Schon jetzt ist klar: Hygienekonzepte funktionieren nicht unter Alkohol.

Die Verbal-Watschn ließen nicht lange auf sich warten. Kaum waren die Bilder aus München in der Welt, von Menschen, die mit Maßkrug in der Hand die Wirtshaus-Wiesn feierten, hagelte es Kritik aus ganz Deutschland. Besonders schnell und laut kam sie aus Nordrhein-Westfalen und Berlin. In früheren Tagen der Pandemie waren beide Buh-Bundesländer. Die einen, weil dort Karnevalsfeiern das Virus massiv verbreitet haben, die anderen, weil dort trotz strenger Regeln Techno-Partys abgehalten wurden. Nicht ohne Häme wird nun in Richtung Süden geschimpft. Und das zu Recht.

Corona-Hotspot München: Hygienekonzepte und Alkohol sind eine schlechte Kombination

Eine zentrale Lehre der vergangenen Monate lautet: Die Kombination aus vielen Menschen, geschlossenen Räumen und Alkohol ist ein guter Nährboden für die Virus-Verbreitung. Genau deshalb sind Diskotheken und Clubs nach wie vor geschlossen. Genau darin besteht aber auch das Konzept der Wirtshaus-Wiesn.

Just an dem Wochenende, an dem sie startet, wird in der Landeshauptstadt der kritische Fallzahl-Grenzwert überschritten – einen kausalen Zusammenhang herzustellen, wäre jetzt noch verfrüht. Jedoch ist absehbar, dass die Fallzahlen in München weiter steigen werden – und leider wahrscheinlich, dass dann auch die Wirtshaus-Wiesn daran einen Anteil hat. Die ausgefeiltesten Hygienekonzepte helfen nichts, wenn Alkohol im Überfluss fließt.

Vor allem Kinder und Lehrer müssen die Folgen der 'Wiesn-Gaudi light' ausbaden

Die Signalwirkung, die von der PR-Aktion Wirtshaus-Wiesn ausgeht, ist fatal. Denn die Folgen der Verantwortungslosigkeit weniger müssen, wieder einmal, viele ausbaden – vor allem Kinder und Lehrer, die wegen der steigenden Fälle in Schulen oder Betreuungseinrichtungen wieder Masken tragen müssen.

Veranstaltungen wie die Wirtshaus-Wiesn erhöhen das Risiko, sehenden Auges in den nächsten Lockdown zu laufen. Welche verheerenden Auswirkungen ein solches haben kann, dürfte kaum jemand besser wissen als Wirte.

Die Stadt München muss stärker ihre Corona-Maßnahmen durchsetzen

Der Stadt München sind beim Thema Wirtshaus-Wiesn weitgehend die Hände gebunden - verbieten kann sie die Veranstaltung nicht. Dass sie als Reaktion auf die steigenden Zahlen nun neue Kontaktbeschränkungen und eine zumindest punktuelle Maskenpflicht erlassen hat, ist richtig.

Doch das reicht nicht: Die Stadt sollte ihr aktives Werben für die Wirtshaus-Wiesn einstellen und die Sperrstunde, zumindest für die kommenden zwei Wochen, auf 22 Uhr vorziehen. Auch wenn eine solche Maßnahme erneut juristisch ausgefochten werden müsste: zu rechtfertigen wäre sie. Lieber jetzt den Unmut der Partygänger auf sich ziehen als sich später für eine Wirtshaus-Wiesn rechtfertigen müssen, die zum Superspreader-Event geworden ist.

