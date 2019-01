10:15 Uhr

Wo Skifahren am Wochenende möglich ist - und wo nicht Bayern

Skifahren könnte wegen des starken Schneefalls am Wochenende nicht in jedem Skigebiet möglich sein.

Bis zum Wochenende soll noch deutlich mehr Schnee fallen. In Tirol gilt bereits Lawinenwarnstufe 4. Auch in Bayern sind einige Skilifte außer Betrieb.

Es schneit und schneit und schneit - bis zum Wochenende wird sich das den Vorhersagen der Wetterexperten nach auch nicht mehr ändern. In der Region hat das Winterwetter zu zahlreichen Unfällen geführt, in einigen bayerischen Städten fällt wegen des Schnees sogar die Schule aus. Und wer am Wochenende einen Skiausflug geplant hat, sollte sich vorher genau informieren, wie die Wetterlage im Skigebiet ist.

Skifahren in Tirol: Bis zu 120 Zentimeter Neuschnee gefallen

In Teilen Tirols, dorthin zieht es traditionell viele Skifahrer aus der Region, herrscht bereits jetzt der Ausnahmezustand. Über Nacht hat es in der Grenzregion zwischen Deutschland und Österreich stark geschneit, bereits zuvor waren kleinere Orte wegen der Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten und mehrere Landstraßen gesperrt.

Starker Schneefall in den Kitzbüheler Alpen (Pass Thurn, Gerlos, Hochfilzen), dem Karwendel, den Lechtaler Alpen und im Gebiet Arlberg-Paznaun.

An diesen Orten gab es den Behörden nach bis zu 120 Zentimeter Neuschnee in Verbindung mit böigem, stürmischem Wind. Bis zum Wochenende soll es weiter schneien. Trotzdem habe man die Situation nach wie vor im Griff, teilt die Behörde mit.

Die Wetter-Experten hätten die Entwicklungen genau im Blick, sagt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. „Tirol bereitet sich bestmöglich auf die unterschiedlichen Szenarien vor und trifft entsprechend Vorsorge." Die Behörde rechnet damit, dass die Lawinengefahr bis zum Wochenende auf Stufe 4 bleibt - die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

Große Lawinengefahr in der gesamten Alpenregion

Lawinengefahr: In der gesamten Alpenregion gilt Lawinenwarnstufe 4, die Gefahr wird also als "groß" eingestuft. In der Region um Salzburg gilt teils sogar die höchste Lawinenwarnstufe 5.

Wegen der drohenden Gefahr wurde in Österreich bereits die Gegend um das Skigebiet am Hochkar zum Katastrophengebiet erklärt, berichtet das Portal wetter.at. Weiterhin seien rund 2000 Menschen im steirischen Hohentauern vom Schnee eingeschlossen. Die Behörden warnen dringend davor, abseits der gesicherten Pisten zu fahren. Der Landeshubschrauber sowie ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres seien in Bereitschaft gesetzt. Derzeit würden Erkundungsflüge durchgeführt. „Ganz Nordtirol ist ab der zweiten Wochenhälfte und am Wochenende von anhaltendem Schneefall betroffen. Dies verschärft die Lawinensituation immens“, berichtet Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes Tirol.

Zwei Skifahrer sterben in Österreich

Die Bevölkerung reagiere bisher sehr sensibel auf die erhöhte Gefahr im Land Tirol, die durch den starken Schneefall bedingt sei, lobt die Behörde. In anderen Teilen Österreichs blieb das Schneechaos nicht ohne Folgen: Ein Skifahrer ist auf der Mariazeller Bürgeralpe tödlich verunglückt. Der 62-jährige Lehrer war aus bislang ungeklärten Gründen von der Piste abgekommen und kopfüber im tiefen Schnee in einem angrenzenden Waldstück stecken geblieben. Seine Schüler konnten ihn wegen der Schneemassen nicht aus der Situation befreien. Rettungskräfte trafen erst ein, als der Mann bereits tot war.

Ein 16-Jähriger kam am Mittwoch bei einem Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg ums Leben, weil er von den Schneemassen mitgerissen und begraben wurde. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Schneechaos: Mehrere Straßen in Österreich gesperrt

Gesperrt wegen der Lawinengefahr wurden am Donnerstag mehrere Dutzend Bundes- und Landesstraßen in Österreich etwa am Arlberg oder im Zillertal . Auf nahezu allen Autobahnen gab es Stau, die A12 war für mehrere Stunden gesperrt.

Schneekettenpflicht für Fahrzeuge ist auf vielen Straßen verpflichtend, auch im Grenzbereich zu Deutschland

Auf Bahnstrecken kommt es wegen des starken Schneefalls und umgestürzter Bäume zu Einschränkungen und Verzögerungen. Die Strecke nach Hochfilzen etwa wurde am Mittwoch gesperrt.

Einige Orte wurden durch die Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten , darunter auch das bei Touristen beliebte Obertauern im Bundesland Salzburg oder einige Skigebiete in der Steiermark .

Auch in Bayern sind Skilifte und Skigebiete gesperrt

Auch in bayerischen Skigebieten wirkt sich der heftige Schneefall bereits aus, sagte die Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte, Birgit Priesnitz. Am Mittwoch blieben mehrere Pisten in Bayern aus Sicherheitsgründen geschlossen, etwa im Berchtesgardener Land. Auch in den Skigebieten am Großen Arber und am Wendelstein kommt es zu Einschränkungen. Im Skigebiet Brauneck haben nach der kompletten Sperrung lediglich die Tallifte wieder geöffnet.

Am Donnerstag standen am Skigebiet Eck-Riedelstein wegen Schneebruchgefahr die Lifte still. In Oberstaufen sind die Pisten am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Im Kleinwalsertal haben die Behörden aus Sicherheitsgründen mehrere Skipisten und Wanderwege gesperrt.

Dass am Wochenende zahlreiche Skigebiete nicht genutzt werden können, glaubt Priesnitz allerdings nicht. "Wir müssen abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Die Situation ist regional sehr unterschiedlich." Es sei in jeden Fall ratsam, sich vor der Reise in ein Skigebiet zu informieren, ob dieses auch geöffnet sei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen an den Alpen wieder unwetterartige Schneefälle mit starken Verwehungen und der Gefahr von abbrechenden Bäumen. "Eine solche Lage kommt sicher nicht jeden Winter vor", betonte ein DWD-Fachmann. In Garmisch waren bisher die meisten Lifte und Abfahrten geöffnet. "Im Moment trifft sich jeden Morgen eine Lawinenkommission, die entscheidet, ob und wo Schnee weggesprengt werden muss", sagte eine Sprecherin des Skigebiets Garmisch-Classic. "Wie es in den kommenden Tagen bei uns weitergeht, müssen wir sehen." (mit dpa)

