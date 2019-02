18:33 Uhr

Wo die CSU besser werden will Bayern

Der Parteivorstand leitet den Prozess der Erneuerung ein. Was auffällt: Das Profil wird genau dort geschärft, wo die CSU Ministerien verloren hat.

Von Uli Bachmeier

Die CSU will sich innerparteilich erneuern und inhaltlich wieder stärker profilieren. Zu diesem Zweck setzte der Parteivorstand am Montag in München eine Reformkommission ein und kündigte die Einrichtung mehrerer Gesprächsforen an – unter anderem zu den Themenbereichen Wirtschaft, Umwelt und Rente.

„Es geht darum, die CSU fit zu machen für die Zukunft“, sagte Generalsekretär Markus Blume im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Ideen dafür soll eine 50-köpfige Reformkommission unter seiner Leitung entwickeln. Dort seien viele Mitglieder von der Basis vertreten, der Frauenanteil liege bei 47 Prozent, das Durchschnittsalter bei 44 Jahren. „Das, was wir in der Gesamtpartei erreichen wollen, ist in dieser Kommission schon abgebildet“, sagte Blume.

Rente wird zum Thema der CSU

Eine weitere Konsequenz aus den zuletzt schlechten Wahlergebnissen ist die Wahl der Themenschwerpunkte für die Gesprächsforen. In der Bundespolitik etwa gehe es „um einen klaren Gegenentwurf zu den Umverteilungsorgien der SPD“, sagte Blume. Auch ein eigenes Rentenkonzept soll entwickelt werden. In der Landespolitik will die CSU ihr Profil unter anderem dort schärfen, wo sie Ministerien an die Freien Wähler abgeben musste.

