Wo gilt die nächtliche Ausgangssperre in Bayern am 21. April?

Schon Komisch, immer mehr Maßnahmen und Verbote, Einschränkungen und es bringt nichts! Impfen, Masken, Schnelltest und die Zahlen gehen trotzdem nach oben. Woran liegt das? Wie lange will man das noch durchhalten, Korona Überlebt, dafür Sozialfall am Hungertuch nagend. Impfen ist auch nicht der Hit, hörte erst das in Trier eine Erzieherin knapp über 40 im Koma liegt, sorry das kann es nicht sein. Grippe scheint ja im Augenblick ausgestorben zu sein, weil man von der nichts mehr hört.

