Wo gilt die nächtliche Ausgangssperre in Bayern am 21. März?

München während einer Ausgangssperre: Der Odeonsplatz im Zentrum der Stadt war am Abend menschenleer. Mittlerweile gilt die Ausgangssperre nur noch in Hotspots.

In Bayern gibt es die nächtliche Ausgangssperre nur noch in Corona-Hotspots. Diese Landkreise und Städte sind aktuell betroffen.

Von Tim Frehler

Die nächtliche Ausgangssperre gilt nicht mehr überall in Bayern. Seit dem 15. Februar sind davon nur noch die Städte und Landkreise im Freistaat betroffen, bei denen es sich durch hohe Inzidenzwerte um Corona-Hotspots handelt.

An Orten mit Ausgangsperre ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum zwischen 22 und 5 Uhr nur erlaubt, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt. Dazu zählen etwa Notfälle oder medizinisch unaufschiebbare Behandlungen, der Weg zur Arbeit, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, die Begleitung Sterbender oder die Versorgung von Tieren. Wer einen solchen Grund nicht vorweisen kann, muss zu Hause bleiben.

Ausgangssperre in Bayern ab 22 Uhr: Orte mit hoher Corona-Inzidenz betroffen

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sieht in der Ausgangssperre ein sinnvolles Instrument. Daher will die Landesregierung nicht komplett davon ablassen. Söder sagte im Februar: "Die Ausgangssperre hat gewirkt. Deshalb kann man den betroffenen Kreisen dieses Instrument nicht nehmen."

Allerdings entfällt die Ausgangssperre mittlerweile in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, wenn die 7-Tages-Inzidenz dort seit mindestens sieben Tagen unter dem Wert 100 liegt. Wo dieser Wert an einem oder mehreren Tagen überschritten wurde oder immer noch darüber liegt, bleibt die Ausgangssperre weiterhin in Kraft. Sie greift dann allerdings nicht mehr ab 21 Uhr, sondern erst ab 22 Uhr.

Nächtliche Ausgangssperre: Wo gilt sie in Bayern?

Diese Landkreise und kreisfreien Städte haben eine 7-Tages-Inzidenz von 100 an mindestens einem der vergangenen sieben Tage überschritten und müssen demnach die nächtliche Ausgangssperre einhalten:

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Fürth

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Hof

Landkreis Kelheim

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Landshut

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Mühldorf a. Inn

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

a.d. Landkreis Ostallgäu

Landkreis Passau

Landkreis Schwandorf

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Traunstein

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

i. Stadt Amberg

Stadt Fürth

Stadt Hof

Stadt Landshut

Stadt Nürnberg

Stadt Passau

Stadt Regensburg

Stadt Rosenheim

Stadt Schweinfurt

Stadt Straubing

Stadt Weiden i.d.OPf.

