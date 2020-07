17:34 Uhr

Wo in Bayern besonders viele Blitze niedergehen - und warum

Plus Der Blitzatlas zeigt: In Schwaben und Oberbayern gehen mehr Blitze nieder als anderswo in Bayern. Ein Meteorologe erklärt, woran das liegt. Wir zeigen die Blitze in Grafiken.

Von Anika Zidar

In keinem anderen Bundesland hat es im vergangenen Jahr so viele Blitzeinschläge gegeben wie in Bayern: Mehr als 66.000 Blitze gingen hier auf die Erde nieder - das zeigt der Siemens Blitzatlas 2019. Mit Messstationen in ganz Europa analysiert das Unternehmen das elektromagnetische Feld von Blitzen und ermittelt bis auf 50 Meter genau, wo diese einschlagen. Im Freistaat gibt es besonders häufig Blitzeinschläge in Schwaben und Oberbayern - aber warum? Ein Meteorologe gibt Auskunft.

Blitzatlas 2019: In Bayern schlugen mehr als 66.000 Blitze ein

Dass Bayern mehr Blitze abbekommt als jedes andere Bundesland, überrascht weder Meteorologen noch Statistiker. Das Phänomen ist schlicht durch die große Fläche des Freistaats zu erklären. Erstreckt sich diese über weite Gebiete, ist es auch wahrscheinlicher, dass mehr Blitze einschlagen. Doch was die Blitzdichte angeht, liegen fünf ostdeutsche Bundesländer vor Bayern: In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schlagen mehr Blitze pro Quadratkilometer ein.

Innerhalb des Freistaats sind Schwaben und Oberbayern besonders stark von Blitzeinschlägen betroffen. Spitzenreiter in der Blitzdichte ist die Stadt Kaufbeuren. Hier gingen im vergangenen Jahr 96 Blitze nieder, das sind 2,4 pro Quadratkilometer. Auch der Landkreise Landsberg am Lech war mit mehr als zwei Blitzen pro Quadratkilometer sehr stark von Blitzeinschlägen frequentiert. Nur unwesentlich geringer war die Blitzdichte im Ostallgäu und Oberallgäu, wo im vergangenen Jahr jeweils mehr als 2500 Blitze niedergingen.

Warum in Schwaben und Oberbayern besonders viele Blitze einschlagen

Eine große Rolle bei der Entstehung von Gewittern spielen die Berge, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst wetterkontor.de. "Gerade das Allgäu ist in Südbayern eine Region, wo sich Gewitter als erstes entwickeln."

In den Tälern des Berglands ist es meist feuchter als in den Ebenen. Wird die Luft an einem heißen Sommertag durch große Sonneneinstrahlung stark erhitzt, verdunstet viel bodennahes Wasser und feuchtet die Luft an. Die Luftströme in den Alpen begünstigen zudem, dass feuchtheiße Luft nach oben strömt, erklärt der Experte. Dadurch entwickeln sich Quellwolken, wodurch wiederum Wärmegewitter entstehen. "Häufig ziehen diese dann nach Norden und Nordosten, deshalb gehen in den Regionen um Augsburg und München auch noch vergleichsweise viele Blitze nieder."

Gewitter in Bayern: Wenig Blitzeinschläge in Franken

Auch abseits der Alpen sind es die Hochlagen, die am meisten von Gewitterbildung betroffen sind, sagt Schmidt. Im Landkreis Cham im Bayerischen Wald etwa war die Blitzdichte 2019 mit mehr als eineinhalb Blitzen pro Quadratkilometer viel höher als im Umland. Etwas weniger deutlich zeigt sich das im nordbayerischen Kreis Rhön-Grabfeld, wo durch Hochlagen ebenfalls mehr Gewitter zu verzeichnen waren als im Umland.

Ganz anders ist die Situation in anderen Teilen Nordbayerns gewesen: Fränkische Städte waren sogar die blitzärmsten in ganz Deutschland. In keinem Stadt- oder Landkreis schlug es im vergangenen Jahr im Verhältnis seltener ein als in Hof, Bayreuth, Schweinfurt und Würzburg. In Hof und Bayreuth kamen nur 0,07 Blitze auf einen Quadratkilometer.

Dass es in Franken selbst in den Mittelgebirgen Spessart und Fichtelgebirge so wenige Blitzeinschläge gab, führt Meteorologe Jürgen Schmidt auf die enorme Trockenheit im vergangenen Jahr zurück. "Zu einem Gewitter kommt es durch Feuchtigkeit und Hitze. Und wo kein Gewitter ist, schlagen natürlich auch keine Blitze ein."

Blitzatlas: 2019 war ein blitzarmes Jahr für Deutschland

Auch bundesweit gesehen war das Jahr 2019 laut dem Siemens Blitzatlas ein sehr blitzarmes Jahr. So gab es in Deutschland vergangenes Jahr 329.000 Einschläge - so wenige wie noch nie seit Start des Blitzatlasses im Jahr 2007. 2018 waren es noch 446.000 Blitze, im Jahr 2007 sogar deutlich mehr als eine Million.

Meteorologe Jürgen Schmidt findet die jährlich Erhebung des Blitzatlas zwar sehr spannend, mahnt aber auch, aus den Daten eines einzelnen Jahres nicht zu viel herauszuinterpretieren. "Es ist wie bei allen Klimaphänomenen: Man sollte Gewitterbildung und Blitze über lange Zeiträume betrachten, um wirklich Erkenntnisse zu entwickeln."

