Wo ist Buß- und Bettag 2019 ein Feiertag? Und wer hat schulfrei?

Der Buß-und Bettag 2019 ist nur in einem einzigen Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. In Bayern gibt es immerhin schulfrei. Hier die Infos zu Datum und Bedeutung.

Der Buß- und Bettag 2019 ist ein Feiertag - allerdings nur in einem Bundesland. In Bayern gibt es außerdem eine Sonderregelung: Hier gibt es schulfrei - und gleichzeitig gilt ein Tanzverbot.

Wann ist der Buß- und Bettag 2019? Was ist die Bedeutung? Und wo ist er ein Feiertag? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Wann ist der Buß- und Bettag 2019?

Der Buß- und Bettag wird immer elf Tage vor dem ersten Advent beziehungsweise am Mittwoch vor dem 23. November begangen. 2019 fällt er auf den Mittwoch, 20. November.

Buß- und Bettag: Bedeutung kurz erklärt

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag. Obwohl es sich dem Namen nach so anhört, muss am Buß- und Bettag keine eigentliche Buße geleistet werden. Es geht dabei nicht um Strafen für bestimmte Taten, sondern eher um Reue für begangene Sünden.

Heute hat der Buß- und Bettag vor allem eine soziale Bedeutung. Laut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern nehmen viele Ortsgemeinden den Feiertag zum Anlass, auf sozio-ökologische Probleme hinzuweisen. Der Buß- und Bettag ist der letzte Feiertag im Kirchenjahr und somit auch eine Art Neujahrstag, erklärt die Evangelisch-Lutherische Kirche. An diesem Tag könne man in sich gehen und das vergangene Jahr Revue passieren lassen. So kann jeder mit Fehlern und Verlusten abschließen.

"Der Gedenktag dient dem Nachdenken über individuelle und gesellschaftliche Irrümer wie beispielsweise Ausländerhass, Umweltzerstörung und die Ausgrenzung von Armen und Obdachlosen", heißt es bei der Evangelischen Kirche selbst.

Wo ist der Buß- und Bettag 2019 ein Feiertag?

Laut dem Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen ist der Buß- und Bettag im Bundesland Sachsen ein gesetzlicher Feiertag. Somit haben in Sachsen alle Arbeitnehmer frei. Im restlichen Deutschland hingegen ist der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag. Die Mehrheit der Deutschen muss also arbeiten.

Buß- und Bettag 2019: Schulfrei in Bayern - und Tanzverbot

Eine Ausnahme gibt es allerdings: In Bayern ist an allen Schulen unterrichtsfrei. So müssen weder Schüler noch Lehrer in die Schule. Im Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage ist außerdem geregelt, dass sich der Arbeitnehmer aus religiösen Gründen freinehmen darf. Ein Urlaubstag muss dafür nicht geopfert werden, es besteht aber auch kein Anspruch auf Bezahlung.

Der Buß- und Bettag ist in Bayern außerdem ein stiller Tag. Es gilt also ab zwei Uhr in der Früh ein Tanzverbot - und zwar bis Mitternacht.

Bis 1994 war der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland

Dass der Buß- und Bettag kein deutschlandweiter gesetzlicher Feiertag ist, war nicht immer so. Durch das "Reichsgesetz über die Feiertage" vom 27. Februar 1934 wurde der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag im gesamten Deutschen Reich. Nach der Wiedervereinigung übernahmen die neuen Bundesländer den Feiertag ebenfalls. Folglich war der Buß- und Bettag ab 1990 ein deutschlandweiter Feiertag.

1995 beschloss der Bund, dass der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag mehr ist. Der Grund dafür: Die Arbeitgeber sollten durch den einen Tag mehr Arbeit entlastet werden. Denn zuvor war die Beitragspflicht für Arbeitgeber zur Pflegeversicherung eingeführt worden. (AZ)

