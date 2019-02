13.02.2019

Wohnungsbrand im Olympiadorf - Mann tot gefunden Bayern

Ein etwa 60-Jähriger ist nach einem Hochhausbrand im Münchner Olympiadorf am Mittwoch tot aufgefunden worden.

Bei einem Brand in einem Hochhaus im Olympiadorf ist ein mutmaßlich etwa 60-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Bewohner hatten Rauch im dritten Obergeschoss bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuer am Mittwoch mitteilte. Sie fanden den Mann bewusstlos in seiner Wohnung.

Reanimationsversuche blieben erfolglos und der Mann starb noch am Unfallort. Die Brandursache sowie das genaue Alter des Mannes sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. Weitere Bewohner mussten das Haus nicht verlassen. (dpa/lby)

Themen Folgen