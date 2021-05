vor 58 Min.

Wolf in der Region gesichtet: Wie gefährlich ist das Tier für Menschen?

Lange war der Wolf in den deutschen Wäldern eine Seltenheit. Seit 2000 scheint sich das Rudeltier wieder wohler zu fühlen, wie aktuelle Monitoringzahlen zeigen.

Plus Das scheue Tier fühlt sich wohl im Wald – doch warum läuft der Wolf dann über einen Parkplatz in Bissingen? So schätzt ein Experte die Gefahr für Menschen ein.

Von Sophia Huber

Es ist mitten in der Nacht, die Straßen sind leer. Die Polizei hält ein Auto an: Verkehrskontrolle. Während der Beamte durch das geöffnete Fenster nach den Fahrzeugpapieren fragt, stürmt auf einmal ein Wolfsrudel, etwa zehn Tiere, von hinten auf den Beamten zu. Dieser, völlig überrumpelt, öffnet in Windeseile die hintere Autotür des Fahrers, den er soeben kontrollieren wollte, und schwingt sich schnell auf die Rücksitzbank.

