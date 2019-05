00:32 Uhr

Wolf riss Lamm nahe Augsburg

Fall bestätigt, Abschuss erleichtert

Von Sonja Diller und Markus schwer

Es sind womöglich sogar zwei Fälle. Der eine betrifft den Tod eines Lammes am 23. April in Biberbach im Landkreis Augsburg – auf offener Weide am Ortsausgang. Die genetische Analyse habe nun „einen Wolf als Verursacher ergeben“. So hieß es am Mittwochabend in einer Mitteilung des Landesamts für Umwelt. Gerissen also. Eine weitergehende Analyse soll noch erfolgen und Erkenntnisse zu Geschlecht und Rudelzugehörigkeit des Tieres liefern. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern würden informiert, so das Amt weiter, das erst nach Recherchen unserer Redaktion den Fall publik gemacht hat.

Der Tierhalter erhält eine Entschädigung aus dem Ausgleichsfonds Große Beutegreifer. Das Landesamt in Augsburg bestätigte außerdem, dass in einem weiteren Fall eine genetische Untersuchung beauftragt wurde. Dabei soll es sich um ein Kalb handeln, das auf einer Weide nahe Biberbach gegrast hat.

Erst am gestrigen Mittwoch wurde im Bundeskabinett in Berlin die Frage verhandelt: Wann ist ein Wolf eine Gefahr und darf abgeschossen werden? Und gebilligt wurde schließlich der Gesetzesentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze. „Ernste Schäden“ für Nutztierhalter reichen künftig für eine Abschussgenehmigung. Bisher musste der Nutztierhalter in seiner Existenz bedroht sein. Wenn es in einer Region zu wiederholten Rissen kommt, dann muss kein Einzeltier als Verursacher ausgemacht werden. Dann geht es allen Wölfen einer Region an den Kragen, bis es keine Schäden mehr gibt. Als streng geschützte Tierart gelte der Wolf nach wie vor und die Genehmigung zum Abschuss sei an zeitliche und räumliche Grenzen geknüpft, so der Inhalt des Gesetzesentwurfs.

