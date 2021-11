"Braunbär" in Wolfratshausen stellt sich als Pony heraus

Eine Anruferin meldete der Polizei in Wolfratshausen, sie habe einen Bären gesehen. Tatsächlich bestand keine Gefahr.

Bei diesem Anruf dürfte die Polizei in Wolfratshausen erst einmal gestaunt haben: Eine Autofahrerin berichtete am Dienstag gegen 9 Uhr, dass sie einen Bären gesehen habe. Kurz hinter dem Ortsausgang Wolfratshausen, in Fahrtrichtung Eurasburg, rechts neben der Wiese, da habe das Raubtier gestanden. Auf allen vieren. Etwa 1,50 Meter groß.

Der vermeintliche Bär futterte friedlich Gras

"Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Hilfe des zuständigen Jagdpächters ergab, dass es sich bei dem vermeintlichen Raubtier um ein besonders gefährlich anmutendes Pony handelte", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das Tier habe dort friedlich Gras gefuttert. "Eine konkrete Gefahr für die Anwohner konnte daher ausgeschlossen werden." (AZ)