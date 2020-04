vor 20 Min.

Wolkenlos und warm: Der Frühling ist in Bayern angekommen

Nach dem sonnigen Wochenende gibt es auch zum Start in die neue Woche viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Aber bleibt das bis Ostern so?

Die neue Woche startet in Bayern mit freundlichem Frühlingswetter: Einen wolkenlosen Himmel und viel Sonneschein erwarten die Experten. Obwohl es in den Nächten nach wie vor abkühlt, wird tagsüber wohl die 20-Grad-Marke geknackt. Sogar Temperaturen von bis zu 23 Grad sind möglich. Auch die Aussichten für das Oster-Wochenende sind vielversprechend - vereinzelt könnten aber Regenschauer und sogar Gewitter auftreten.

Am Montag und Dienstag scheint nach Prognose des Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region Augsburg den ganzen Tag über die Sonne. Wolken? Fehlanzeige. Bei Temperaturen um die 20 Grad soll es durchgehend trocken bleiben. Das bleibt wohl auch am Donnerstag und Freitag so, auch wenn bei Höchsttemperaturen von 24 Grad dann vereinzelt ein paar Quellwolken über den Himmel ziehen könnten, teilt der DWD mit. Ab und an weht den Wetterexperten zufolge zudem ein schwacher Wind aus Nordwesten. Die Nächte sollen bei Temperaturen zwischen einem und acht Grad sternenklar werden.

An Ostern bleibt es warm - aber Gewitter sind möglich

Am Oster-Wochenende bleibt es dem DWD zufolge im Süden freundlich und sehr mild bei Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad. Der Wind frischt hingegen zweitweise etwas auf, vereinzelt seien auch Böen möglich. Örtlich seien sogar Gewitter denkbar. Nachts rechnen die Experten mit Tiefstwerten zwischen 10 und 4 Grad.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt übrigens trotz des warmen Wetter vor dem Coronavirus. "Nach bisherigen Erkenntnissen kann das Covid-19-Virus in allen Gebieten übertragen werden, auch in Gebieten mit heißem und feuchtem Wetter“, heißt es vonseiten der Organisation. Selbst in Ländern, in denen derzeit höhere Temperaturen herrschen, breite sich das Coronavirus aus. Deshalb sollten die Menschen in Deutschland trotz des warmen Wetters weiterhin vorsichtig sein. Was trotz der Ausgangsbeschränkung bei schönem Wetter erlaubt ist, lesen Sie hier.

Gute Nachrichten für Hobby-Gärtner

Gute Nachrichten sind die aktuellen Wetteraussichten in Zeiten der Corona-Krise dennoch für alle Hobby-Gärtner. So soll es dem DWD in den Nächten weitesgehend frostfrei bleiben. "Mediterrane Kräuter wie Lavendel und Rosmarin können jetzt zurückgeschnitten werden. Das fördert einen kompakten Wuchs und schafft Platz für viele neue Triebe", heißt es auf der Internetseite des Wetterdienstes. Der richtige Zeitpunkt um Mais, Porree, Kopf- und Feldsalat, Erbsen, Möhren, Radieschen und Rettich zu säen, sei jetzt gekommen. Für empfindlichere Gemüse wie Gurken, Tomaten oder Paprika hingegen sei der Boden aktuell noch zu kalt.

Das Coronavirus hat übrigens Auswirkungen auf die Wettervorhersagen. Denn durch das Virus gibt es aktuell weniger Daten. Grund dafür seien die weltweiten Flugeinschränkungen, die das Coronavirus verursache, sagen Experten. Mehr dazu lesen Sie hier: Warum sich das Coronavirus negativ auf die Wettervorhersagen auswirken kann. (loto)

