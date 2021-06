Würzburg

vor 52 Min.

Chia Rabiei stellte sich dem Angreifer in den Weg: So geht es ihm heute

Mutig: Chia Rabiei vor dem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte.

Plus Mit einem Rucksack in der Hand stellte sich der Kurde Chia Rabiei am Freitag dem Messerangreifer in den Weg. Warum diese Zivilcourage selten ist, erklärt ein Psychologie-Professor.

Von Thomas Fritz

„Danke, Mann!“ Ein Junge, vielleicht 16 Jahre alt, streckt Chia Rabiei am Montagmittag die Faust entgegen. Beide schlagen sich ab, schauen sich in die Augen, nicken einander freundlich zu. Ein paar Minuten später ist es eine Frau, die weiß, dass Chia einer der Helden des 25. Juni ist, der sich am vergangenen Freitag am Barbarossaplatz mit einem Rucksack dem Messerangreifer entgegenstellt hat. Sie klopft ihm auf die Schulter, sagt anerkennend „Danke“ und bleibt einen Augenblick nachdenklich vor dem Blumenmeer stehen, das mittlerweile den Bürgersteig vor dem Tatort in der Würzburger Innenstadt bedeckt.

