Direkt neben Gefängnis: Würzburger Unternehmer baut mit Söhnen Marihuana an

Die Drogen-Plantage lag nur einen Steinwurf vom Würzburger Gefängnis entfernt: In aller Stille gediehen da unter Kunstlicht Beete voller Marihuana-Pflanzen, die Raucher „high“ machen – bis im Januar die Drogenfahndung zur Ernte erschien. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten fest, dass die Geschäfte offenbar eine Familiensache waren, die nun einen bekannten Würzburger Unternehmer und seine zwei Söhne vor Gericht bringen. Gegen das Familientrio hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.