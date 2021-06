Würzburg

Messerattacke in Würzburg - was wir wissen und was nicht

Plus Was ist am Freitag in der Würzburger Innenstadt geschehen? Was sind die Hintergründe der Tat? Noch sind viele Fragen offen. Wir zeigen in der Übersicht, was bisher bekannt ist.

Von Benjamin Stahl

Nach dem Messerangriff in der Innenstadt mit mehreren Toten und Verletzten ist die Lage zur Stunde noch unübersichtlich. Am Abend kursierten vor allem über soziale Medien zahlreiche Gerüchte. Die Polizei bat via Twitter, von Spekulationen abzusehen. Eine Übersicht, worüber es bisher gesicherte Erkenntnisse und offizielle Angaben gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

