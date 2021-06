Würzburg

vor 9 Min.

Spurensuche: Wie kam der 24-jährige Somalier nach Würzburg?

Am Ort des Schreckens in Würzburg: Ein Meer aus Lichtern im Gedenken an die Opfer und als Dank für die couragierten Helfer.

Plus Seit 2019 ist der Täter vom Barbarossaplatz in Würzburg gemeldet. Vier Jahre zuvor war er nach Deutschland eingereist. Was passierte seitdem? Eine Rekonstruktion.

Von Andreas Jungbauer und Manuela Göbel

Nach der brutalen Tat vom Freitag sind weiterhin viele Fragen zum Täter und zu möglichen Motiven offen. So ist noch immer unklar, wo sich der 24-jährige Somalier in den Monaten vor seiner offiziellen Ankunft in Würzburg Anfang September 2019 aufgehalten hat. Ende Januar 2019 hatte er sich Ermittlern zufolge ein zweites Mal in Chemnitz gemeldet, in der Folge aber verliert sich seine Spur. "Fortzug nach unbekannt", heißt es bei der Polizei. Wie lange und wo der Mann untergetaucht war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen