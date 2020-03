13:49 Uhr

Zahl der Verkehrsunfälle sinkt in Bayern zu Jahresbeginn

Die Zahl der jährlichen Verkehrsunfälle in Bayern bei denen Personen verletzt oder getöteten werden, bleibt im Schnitt konstant, wie die Statistik zeigt.

Das Bayerische Landesamt für Statistik verzeichnete im Januar im Vorjahresvergleich einen Rückgang an Straßenverkehrsunfällen. Auch die Zahl der Getöteten sank.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Bayern ist zum Jahresauftakt gesunken - das geht aus einer Meldung des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. Im Januar ereigneten sich demnach insgesamt 15,6 Prozent weniger Unfälle auf Bayerns Straßen als im Januar vergangenen Jahres. Im Januar 2019 hatte die Polizei noch 34.246 Unfälle registriert, im Januar 2020 waren es 28.895.

In 97 Prozent der Unfälle kam es lediglich zu Sachschäden, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Auch hier zeigte sich ein Rückgang der Schäden im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Verkehrsunfallstatistik seit 2005 zeigt: Zahl der Verkehrstoten geht deutlich zurück

Insgesamt sank auch die Zahl der Verletzten und Getöteten. Während die Polizei im Januar 2019 noch 29 tödlich Verunglückte meldete, waren es im Januar 2020 24 Personen. Die Zahl der Verletzten sank um 13,8 Prozent auf 3.814 Menschen im Januar 2020.

Ein Blick auf die Gesamtanzahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten zeigt, dass die Zahl in den Jahren seit 2005 trotz einzelner Ausnahmen stetig sinkt. 2019 erreichte Bayern mit 541 Verkehrstoten den bislang niedrigsten Stand.

Die Unfallbilanz des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigt jedoch noch einen anderen Trend: Während Verkehrsunfälle auf den Straßen im Freistaat zwar seltener tödlich enden, bleibt ihre Zahl dennoch konstant hoch. Im Schnitt kommt es jährlich zu rund 53.405 Unfällen mit Personenschaden. (AZ/dpa/lby)

