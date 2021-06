FSME-Gefahr

vor 56 Min.

Zecken-Zeit: So schützen Sie sich vor gefährlichen Infektionen

Plus Zecken suchen sich oft unbemerkt ein Plätzchen zum Blutsaugen auf unserer Haut. Die Insekten können FSME übertragen. Welche Regionen besonders gefährdet sind.

Von Luisa Sako

Blühende Wiesen und sonnige Waldwege locken Ausflügler an. Doch bei allem Vergnügen ist nicht nur die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln zu beachten. Vor allem in Süddeutschland sollten sich Wanderer und Spaziergänger jetzt nach Touren in der freien Natur auf Zecken absuchen.

