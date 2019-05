vor 50 Min.

Zehntausende zu geplanter Großdemo für Europa erwartet

Ein breites Bündnis aus mehr als 50 Organisationen und Verbänden will am 19. Mai mit einer Großdemonstration in München für ein „demokratisches, friedliches, nachhaltiges und solidarisches Europa“ eintreten.

Von Henry Stern

Die Veranstaltung unter dem Titel „Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus“ ist kurz vor der Europawahl am 26. Mai Teil einer europaweiten Aktion, die in sieben deutschen und mehr als einem dutzend europäischen Städten zehntausende Menschen auf die Straße bringen will. „Wir wollen ein starkes Zeichen setzen gegen den aufkommenden Nationalismus“, erklärt Simon Strohmenger, der Sprecher des Münchner Bündnisses. Hauptziel sei, möglichst viele Bürger in Bayern dazu zu bringen, am 26. Mai an der Europawahl teilzunehmen „und mit ihrer Stimme Europa eine Zukunft zu geben“.

Die Münchner Demonstration wird dabei von einem breiten Bündnis unterstützt, das von der Arbeiterwohlfahrt über die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und Umweltverbände bis zum Bayerischen Flüchtlingsrat reicht. Politisch wird die Demo unter anderem von der Bayern-SPD, den Grünen und der Partei „Die Linke“ unterstützt. Am Rande der Demonstration in doppeltem Wortsinn Flagge zeigen wollen zudem mehrere renommierte Münchner Kultureinrichtungen wie die Staatsoper, die Kammerspiele oder das Haus der Kunst: In einer Kunst-Installation im öffentlichen Raum sollen etwa am Königsplatz, am Odeonsplatz oder an der Staatsoper goldene Rettungsdeckenfolien an Fahnenmasten gehisst werden. An gerade auch in der Nazi-Zeit geschichtsträchtigen Münchner Orten soll damit ein Zeichen für Menschenrechte, Freizügigkeit und die Freiheit der Kunst gesetzt werden, erklärt Christian Schnurer von der Kulturinitiative „Die Vielen“.

Es gehe den Kulturschaffenden zudem um „eine Solidarisierung gegen rechte Propaganda und gegen deren Einflussnahme in den Kulturbetrieb“ in vielen Ländern Europas, erklärt Schnurer: „Vielleicht waren wir Künstler in den letzten Jahren hier zu leise“, findet er. Deshalb solle es im Zusammenhang mit der Münchner Europa-Demo nun auch „Futter für die Augen“ geben.

