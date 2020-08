14:49 Uhr

Zeigen Sie uns Ihr Corona-Projekt im Garten oder auf dem Balkon!

Urlaub daheim: Viele Menschen haben für diesen Corona-Sommer ihren Garten oder Balkon herausgeputzt. Wir küren die schönsten Projekte in unserem Voting.

Haben Sie in der Corona-Krise Ihren Garten oder Balkon neu gestaltet? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder - es gibt auch etwas zu gewinnen.

Von Ida König

Ein neues Gewächshaus im Garten, ein lauschiges Plätzchen im Hof oder eine grüne Oase auf dem Balkon: In der Corona-Krise haben zahlreiche Menschen die Zwangspause genutzt und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Wir möchten wissen: Welches Corona-Projekt im Freien ist bei Ihnen zu Hause entstanden? Schicken Sie uns Ihre Bilder - es gibt auch etwas zu gewinnen!

Corona-Projekt im Garten oder auf dem Balkon: Machen Sie mit bei unserem Voting!

Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen kürt die Redaktion drei Gewinner aus der Region. Diesen drei Glücklichen winkt ein Gutschein für einen Gartenmarkt ihrer Wahl im Wert von 100 Euro. Außerdem würden wir unsere Gewinner gerne besuchen, um uns die Vorzeige-Plätze anzusehen und mit echten Garten- und Balkonliebhabern über ihre Tipps und Tricks zu sprechen.

Teilnehmen können Sie, indem Sie uns bis spätestens Donnerstag, 27. August, ein Bild Ihres Projekts an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de schicken. Bitte geben Sie als Betreff "Gartenaktion" an. Außerdem freuen wir uns über eine kurze Beschreibung zu Ihrem Projekt. Damit wir Sie im Anschluss kontaktieren und besuchen können, teilen Sie uns bitte Ihren Namen und Ihren Wohnort mit. Die genaue Adresse erfragen wir dann bei den drei Gewinnern.

Das Voting startet am Freitag, 28. August, um 18 Uhr und läuft bis Donnerstag, 10. September, um 24 Uhr. Die Gewinner werden von uns am Freitag, 11. September, per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Wir sind gespannt und freuen uns über Ihre Einsendungen!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen