vor 34 Min.

Zeigen Sie uns Ihr schönstes Schultüten-Foto von früher!

Erinnern Sie sich noch an Ihren 1. Schultag - und haben vielleicht sogar noch ein Schultüten-Foto von damals? Schicken Sie uns Ihre Bilder - die schönsten sammeln wir.

Von Anika Zidar

Riesengroß, knallbunt und richtig vollgepackt: Die Schultüte versüßt Kindern traditionell den Start in die Grundschule. Waren es früher hauptsächlich Schokolade und anderer Süßkram, sind Kleinigkeiten für Erstklässler heute im besten Fall auch nützlich, lehrreich und gesund.

Doch eins hat sich nie geändert: Ihren besonderen Tag verbringen Abc-Schützen gern gemeinsam mit den Eltern, Großeltern oder Paten. Fotos zeugen später vom großen Stolz aller Beteiligten. Und spätestens, wenn es ans Auspacken der Schultüte geht, weicht alle Anspannung und die Freude über die Geschenke ist genauso groß wie die Tüte.

Endlich die Schultüte am Arm halten: Für Erstklässler ist der erste Schultag ein ganz besonderer Tag. Erinnern Sie sich noch daran? Senden Sie uns Ihre schönsten Fotos von damals. Bild: Hilke Segbers, dpa/tmn

Sie haben noch ein Schultüten-Foto vom ersten Schultag? Machen Sie mit bei unserer Leseraktion!

Wir blicken mit unseren Lesern in die letzten Jahrzehnte zurück. Haben Sie vor 20, 30 oder noch viel mehr Jahren Ihren ersten Schultag in der Region gefeiert? Teilen Sie gern Ihre Erinnerungen mit uns - und zwar im besten Fall mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Schultüte zeigt.

Senden Sie uns bis spätestens Freitag, 4. September, ein Bild von sich und Ihrer Schultüte an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de. Bitte geben Sie als Betreff "Schultüte" an. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie kurz beschreiben, von wann das Foto stammt und welche Überraschungen in der Schultüte versteckt waren. Teilen Sie uns bitte auch Ihren Namen mit - und woher Sie stammen.

Aus den schönsten Fotos unserer Leser erstellen wir kurz vor dem 1. Schultag bis kommenden Montag, 7. September, eine Bildergalerie. Wir sind gespannt und freuen uns über Ihre Einsendungen!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355.

Themen folgen