Ziehen diesmal mehr Frauen in die Rathäuser ein?

Von allen 368 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die seit der letzten Kommunalwahl in Schwaben, dem Allgäu und den Landkreisen Neuburg– Schrobenhausen und Landsberg am Lech im Amt waren, waren gerade einmal 28 Frauen – oder anders ausgedrückt: sieben Prozent. Oberbürgermeisterinnen gab es gar keine. Zumindest das hat sich mit dieser Kommunalwahl geändert.

Denn nicht nur in Augsburg ist mit Eva Weber ( CSU) eine Frau in die Stichwahl gekommen und hat damit gute Chancen, am 29. März den Oberbürgermeisterinnen-Posten für sich zu gewinnen. Auch in Neu-Ulm hat mit Katrin Albsteiger eine CSU-Frau die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Und zwar im ersten Wahlgang, obwohl es insgesamt sechs Bewerber um das Amt gab. Sie ist damit vorerst die erste Oberbürgermeisterin der neuen Legislaturperiode in Schwaben. Auch in Landsberg könnte eine Frau bald Oberbürgermeisterin sein: Dort gehen Doris Baumgartl und Mathias Neuner in die Stichwahl. Aber hat die Kommunalwahl die Rathäuser in der Region insgesamt weiblicher werden lassen?

Kommunalwahl 2020: Es haben sich schon wenige Frauen aufstellen lassen

Zum Teil. Eines vorab: Besonders viele Frauen sind auch diesmal nicht zur Wahl angetreten. Zwar ließen sich in einigen Städten und Gemeinden Frauen aufstellen, sie waren aber in der Minderheit. Nur etwas mehr als 15 Prozent der (Ober-)Bürgermeister-Kandidaten in der Region waren Frauen. Vor allem die Grünen und die CSU haben Frauen nominiert. In vielen Städten in der Region ließen sich gar keine Frauen aufstellen – in Donauwörth etwa kandidierten nur Männer um das Oberbürgermeister-Amt. In manch anderen, kleineren Orten waren Frauen dagegen bisweilen die einzigen Kandidaten. So zum Beispiel in Tagmersheim.

Der Ort liegt im östlichen Landkreis Donau-Ries, fast schon in Oberbayern. Dort hat sich der Bürgermeister Georg Schnell nach zwölf Jahren entschieden, nicht wieder zur Wahl anzutreten. Nach langem Überlegen hat Petra Riedelsheimer sich entschlossen, ihm nachzufolgen – oder besser gesagt: Sie entschied sich, zur Wahl anzutreten. Doch es gab keinen Gegenkandidaten und so gewann Riedelsheimer mit 76,1 Prozent der Stimmen die Wahl. "Ich freue mich, dass es geklappt hat", erzählt Riedelsheimer am Sonntagabend. Sie habe das Wahlergebnis auf dem Weg zwischen den beiden Wahllokalen ihrer Gemeinde erfahren. Ihr Mann habe sie angerufen. "Ich hatte natürlich gehofft, dass ich viele Stimmen bekomme, aber sicher kann man sich ja nie sein", sagt sie.

In 28 Städten und Gemeinden sind Frauen angetreten, wurden aber von Männern geschlagen

Immer wieder heißt es, Frauen seine zu zögerlich, wenn es darum geht, sich für Spitzenposten aufstellen zu lassen. Das ist ähnlich, wenn man sich unter den Kandidatinnen in der Region umhört. Auch sie sagen: Frauen zu überzeugen, sei schwieriger. Eine Kandidatin, die in Dießen um den Bürgermeisterposten gekämpft – aber verloren – hatte, sagt: "Ich war auch nicht meine erste Wahl." Ähnlich erzählt es die neue Tagmersheimer Bürgermeisterin Riedelsheimer. Sie habe erst gezögert, sagt sie. "Aber ich bin schon immer ehrenamtlich in vielen Vereinen engagiert, auch im Vorstand." Und sie sitzt schon seit einiger Zeit im Stadtrat. Als sie gefragt wurde, ob sie nicht auch Bürgermeisterin werden wolle, habe sie sich schließlich entschieden anzutreten – mit Erfolg.

Katrin Albsteiger – die neue Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin – kann nicht pauschal sagen, warum Frauen seltener für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren. "Das ist eine persönliche Wahl. Und die Entscheidung auch immer eine persönliche", sagt sie. Sie selbst glaubt nicht, dass sie vor allem deshalb gewählt worden sei, weil sie jung und eine Frau sei, sondern wegen ihrer Persönlichkeit und ihres Politikstils. "Aber es mag sein, dass der eher junge Menschen und Frauen anspricht." Warum? "Weil ich versuche, zu integrieren, zu vermitteln und diplomatisch zu sein."

Dießen ist übrigens auch in anderer Hinsicht ein Ausnahmebeispiel: In dem 10.000-Einwohner-Ort am Ammersee, traten gleich sieben Kandidaten an, vier davon waren Frauen. Nach dem ersten Ergebnis vom Sonntagabend wird es dort wohl eine Stichwahl geben – und eine Frau könnte Bürgermeisterin werden. Denn am 29. März haben die Dießener die Wahl zwischen Florian Zarbo von den Freien Wählern und Sandra Perzul von den Dießener Bürgern.

Ob es am Ende mehr als die eingangs erwähnten 28 Bürgermeisterinnen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern geben wird, steht hingegen am Abend noch nicht fest. Zwar sind in 24 Rathäuser im nördlichen Schwaben Frauen als Bürgermeisterinnen eingezogen. Dazu finden noch in sieben Kommunen Stichwahlen statt, bei denen die Wähler am 29. März die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann haben werden. In 29 Städten und Gemeinden waren zudem Frauen angetreten, konnten sich bei der Wahl allerdings nicht gegen die männlichen Bewerber durchsetzen. Außer in Neu-Ulm konnte sich im nördlichen Schwaben nur in einer einzigen Stadt eine Frau durchsetzen: In Senden löst Claudia Schäfer-Rudolf von den CSU den amtierenden Bürgermeister Raphael Bögge ab. "Im Landkreis Neu-Ulm ist auch in Bellenberg eine Frau auf Anhieb Bürgermeisterin geworden", sagt Katrin Albsteiger. "Damit sind wir zufrieden."

